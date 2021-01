Vendée Globe : Yannick Bestaven (Maître Coq) est le premier concurrent à franchir le cap Horn

Yannick Bestaven (Maître Coq) est le premier skipper du Vendée Globe à passer le mythique cap Horn, ce samedi, après 55 jours et 22 minutes de navigation. Son dauphin au classement, Charlie Dalin (Apivia) devrait lui aussi franchir ce cap dans la nuit.

55 jours et 22 minutes. Voilà le temps qu’il a fallu au premier concurrent du Vendée Globe, Yannick Bestaven (Maître Coq), pour rentrer dans la dernière partie de la course, avec près de huit jours de retard sur le record d’Armel Le Cléac'h (47 jours et 32 minutes).

Un cap mythique et terrible

Ce passage du cap Horn, extrême-sud du continent américain, symbolise le début de la remontée de l'océan Atlantique vers Les Sables-d'Olonne pour le natif de Saint-Nazaire. Charlie Dalin (Apivia), premier poursuivant de Bestaven à 160 milles nautiques, devrait lui aussi quitter l’océan Pacifique dans la nuit.

Le passage du dernier des trois caps de la course n’est pas de tout repos pour les deux concurrents. En tout point légendaire, le cap Horn n’a pas dérogé à sa terrible réputation. Actuellement, les conditions météorologiques sont dantesques. Les rafales de vent soufflent jusqu’à 100 kilomètres/heures et les vagues s'élèvent à près de sept mètres.