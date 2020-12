Vendée Globe : Samantha Davies (Initiatives-Cœur) abandonne mais espère repartir hors-course

Les dégâts étaient finalement trop importants. Mercredi soir, Initiative-Cœur, rondement menée par la Britannique Samantha Davies, avait percuté un objet flottant non identifié (ofni) au grand large du cap de Bonne Espérance. Depuis, la skippeuse était en attente de savoir dans quel état était concrètement son bateau. Ce samedi matin, après constatation des dégâts, la native de Portsmouth a finalement annoncé son abandon du Vendée Globe : "Je suis soulagée d’arriver (à Cap Town, ndlr) après ce qui m’est arrivé. Malheureusement, je ne peux pas réparer toute seule, il y a trop de dégâts, notamment dans la quille, il faut sortir le bateau de l’eau. Je dois abandonner le Vendée Globe."

"J’ai envie de sauver des enfants avec Initiatives-Cœur"

"Honnêtement, vu la violence de l’impact et la dureté de ce que j’ai tapé - je ne sais pas ce que c’était, j’étais à 20 nœuds - et comme le choc s’est produit en bas de la quille, ça a fait bras de levier énorme" a expliqué Samantha Davies ce samedi en conférence audio. Désormais, pour Initiative-Cœur et sa capitaine, l'objectif est de pouvoir repartir hors-course : "Si le bateau est réparable, je suis déterminée à repartir hors course. C’est ma philosophie et celle de l’équipe. Le Vendée Globe c’est une aventure énorme (...) Je suis aussi une aventurière, passionnée par la mer, les océans, et j’ai envie de sauver des enfants avec Initiatives-Cœur."

Cet abandon est d’autant plus frustrant que Samantha Davies réalisait une jolie course, très rigoureuse, en mettant sur le haut de la pile le fait de préserver son bateau. L’aventure n’est toutefois pas terminée pour la navigatrice qui espère donc reprendre la mer au plus vite. L’aspect solidaire du projet Initiatives-Cœur pourrait donc se poursuivre, avec l’opération 1 clic = 1 cœur. Pour chaque nouveau fan ou partage sur les pages Facebook et Instagram d'Initiatives-Cœur, 1€ est reversé par les sponsors mécènes du bateau (Initiatives, K-Line et VINCI Énergies) à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire opérer en France. Vingt-huit enfants ont ainsi été sauvés depuis le début de ce Vendée Globe et l'objectif reste d'en sauver 60.

