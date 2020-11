Vendée Globe : Nicolas Troussel a démâté, le skipper est sain et sauf

Alors qu'il avait effectué une remontée dans le classement ces dernières heures, le skipper français Nicolas Troussel (Corum l'Epargne) a démâté cette nuit. D'après l'organisation du Vendée Globe, il n'est pas blessé et serait actuellement "en train de faire les manoeuvres nécessaires afin de mettre le bateau en sécurité".

Quelques heures plus tôt, le marin avait montré sa satisfaction d'avoir remédié à des soucis techniques sur son bateau après le passage de la tempête Thêta, qui avait frappé la course ces derniers jours. "Je n'ai pas eu d'autre choix qu'effectuer une intervention sur les circuits électriques avant la fin du passage de la tempête Thêta. Aussi éprouvé que soulagé, j'ai mis un peu de temps à récupérer et à me remettre dans la course. C'est désormais chose faite. Intervention réussie !"

Au pointage de 4h ce lundi, Nicolas Troussel avait grimpé dans la hiérarchie et figurait à la 7e place. Au pointage de 8h, il était de nouveau passé à la 8e place.