Vendée Globe : Fabrice Amedeo est reparti des Sables d'Olonnes

Deux jours plus tard, Fabrice Amedeo a effectué un nouveau départ dans ce Vendée Globe 2020. Le skippeur de Newrest - Art&Fenêtres s'était amarré de nouveau à Port Olona lundi matin aux alentours de 8 heures pour réparer un problème de hook sur son mât. Un peu moins de 40 heures ont passé et Fabrice Amedeo a enfin pu reprendre sa route pour le Vendée Globe, le deuxième de sa carrière, ce mardi soir vers 22h15.

L'ancien journaliste était arrivée vers 2 heures du matin dans la baie des Sables-d'Olonnes mais avait dû attendre la marée haute pour s'amarrer à Port Olona puisque les conditions n'étaient pas réunis pour réparer le mât en mer. "La partie de l’équipe qui avait été confinée avant le départ est alors montée à bord, expliquait Fabrice Amedeo sur le site du Vendée Globe. Ils ont réussi à descendre la voile mais ça bougeait trop en tête de mât pour descendre la pièce défectueuse et finir le travail. Donc on a dû attendre la marée pour rentrer à Port-Olona."

"Un coup au moral"

Fabrice Amedeo est conscient qu'il a déjà pris beaucoup de retard alors que tous les bateaux ont déjà dépassé le golfe de Gascogne et la pointe nord du Portugal. "Je suis échaudé : démarrer un Vendée Globe comme ça, ça met un coup au moral," avouait-il.

Le skippeur de Newrest - Art&Fenêtre pointe logiquement en dernière position d'un classement mené par Maxime Sorel (V and B Mayenne) qui devance Benjamin Dutreux (OMIA - Water Family) et Jean Le Cam (Yes We Cam !).