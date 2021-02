Coupe de l'America : les premières manches reportées à Auckland en raison du coronavirus

Le début de la Coupe de l'America qui opposera Team New Zealand au défi italien Luna Rossa dans la baie d'Auckland a été reporté d'au moins quatre jours, et pourrait l'être davantage, en raison du reconfinement ordonné dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande après la découverte de nouveaux cas de Covid-19. Les quatre premières régates de cette prestigieuse compétition qui se jouera au meilleur des 13 manches auraient dû se tenir les 6 et 7 mars. Mais "elles n'auront pas lieu avant mercredi 10 mars au plus tôt", a annoncé la présidente d'America's Cup Events, Tina Symmans. Cette date était initialement celle à laquelle les manches 5 et 6 devaient se tenir. "Nous devons prendre connaissance de tous les scénarios probables afin d'arrêter un calendrier actualisé des épreuves qui respecte toutes les exigences réglementaires", a-t-elle ajouté.

Auckland sous un confinement strict

Un confinement de sept jours a débuté ce dimanche matin à 06H00 (17H00 GMT samedi) à Auckland à cause d'un nouveau cas préoccupant de Covid-19, un homme de 21 ans qui s'est rendu dans une salle de sport et dans des lieux publics alors qu'il était contagieux. C'est le 13ème cas dans la ville depuis l'apparition il y a deux semaines d'un cluster qui avait poussé les autorités à ordonner un confinement de trois jours. Auckland a été placé au niveau trois de l'alerte sanitaire.

Les habitants doivent rester chez eux sauf pour le travail ou pour faire des achats de première nécessité. Les écoles et magasins non essentiels sont fermés. Les entrées et sorties de la ville sont limitées. Tina Symmans a cependant indiqué que si le confinement se prolongeait, l'organisation de la Coupe de l'America demanderait une dérogation afin de permettre la tenue des régates.

D'autres compétitions touchées

Cela a eu des implications sur d'autres compétitions, notamment une rencontre de cricket entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui a été déplacée d'Auckland à Wellington, où elle se jouera dans un stade vide. En rugby, le club des Auckland Blues a décidé de ne pas rentrer dans sa ville après sa victoire samedi en Super Rugby Aotearoa contre les Hurricanes à Wellington, pour ne pas risquer d'être privé d'entraînement du fait des restrictions.