Vendée Globe : Louis Burton (Bureau Vallée 2) prend les commandes

À moins de 3 400 milles de l'arrivée aux Sables d'Olonne, l'incertitude est totale sur l'identité du futur vainqueur du Vendée Globe. Un nouveau changement de leader s'est produit samedi 16 janvier puisque Louis Burton (Bureau Vallée 2) est passé en tête. Mais il ne compte que 3,1 milles nautiques d'avance sur Charlie Dalin (Apivia), soit moins de 5 kilomètres. Les quatre hommes de tête se tiennent en moins de 100 milles nautiques, à l'entrée du Pot au noir, zone de convergence intertropicale aux conditions de vent très incertaines.

Incertitude totale

Burton comptait 43,6 milles d'avance sur l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer - Yacht club de Monaco), qui a réduit l'écart sur la tête, lui qui pourrait devenir le premier étranger à s'imposer dans cette course autour du monde sans escale et sans assistance, toujours remportée par un Français depuis la première édition en 1990. Thomas Ruyant (LinkedOut), quatrième, a perdu un peu de terrain à 93,1 milles (150 km) tout comme Damien Seguin (Groupe Apicil), cinquième, à 120,4 milles.

Il ne reste plus que 25 bateaux en course, sur 33 au départ, après l'abandon annoncé samedi de Sébastien Destremau (Merci) qui occupait la dernière place et fait désormais route vers Dunedin, en Nouvelle-Zélande.

Le top 10 samedi à 17h00 GMT :

1. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) à 3.316,1 milles de l'arrivée

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 3,1 milles du premier

3. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) 43,6

4. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) 93,1

5. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) 120,4

6. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) 127,4

7. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) 206,5

8. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) 256,1

9. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) 278,6

10. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) 633,7