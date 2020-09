US Open: Dominic Thiem et Alexander Zverev s'affronteront en finale

Leur dernier duel remonte à fin janvier en demi-finale de l'Open d'Australie, mais cette fois Dominic Thiem et Alexander Zverev, respectivement vainqueurs de Daniil Medvedev et Pablo Carreno dans le dernier carré, s'affronteront pour un sacre à l'US Open, le premier en Grand Chelem pour l'un ou l'autre.

A Melbourne, c'était Dominic Thiem qui avait eu le dernier mot, au bout d'un combat âpre de près de quatre heures pour atteindre la finale, ensuite perdue face à Novak Djokovic, qu'il avait pourtant sérieusement bousculé.

Dimanche il aura au moins l'avantage de l'expérience, même douloureuse, à ce stade d'un Majeur, puisqu'il a aussi échoué deux fois en finale de Roland-Garros contre le maître des lieux Rafael Nadal, en 2018 et 2019. En face, Alexander Zverev découvrira lui la saveur particulière d'un tel moment, dans un contexte inédit avec le huis clos imposé par la pandémie de coronavirus.

Medvedev a payé cher ses sautes de concentration

Sa quatrième finale, Thiem (3e mondial) ne l'a pas volée face à Daniil Medvedev (5e) qui n'a pas non plus démérité. Mais là où la solidité de l'Autrichien a été constante, le Russe a payé cher quelques écarts, lui qui fut tout aussi impressionnant durant cette quinzaine - il n'avait pas perdu un seul set jusque-là.

Finaliste héroïque l'an passé face à Rafael Nadal, Medvedev est momentanément sorti de son premier set, à 3-2, en raison d'un challenge qui lui a d'abord été refusé, avant que Thiem ne demande à l'arbitre de l'accorder. Le résultat a donné raison au Russe, qui s'est excusé auprès de l'Autrichien, mais il n'en a pas pour autant retrouvé son calme. Ce dont a profité Thiem pour s'échapper et enlever la manche.

"Je me sens un peu chanceux sur le premier set, avec ce qu'il s'est passé. Après nous avons tous les deux joué un grand tennis", a-t-il reconnu après-coup. Les deux manches suivantes, très serrées, se sont décidées aux jeux décisifs. Lors du premier, le frappeur autrichien a dû sauver une balle de set, avant de parvenir à conclure sur un énième pilon en coup droit. Le second tie-break, survenu après que Thiem eut réussi à débreaker pour égaliser à 5-5, a vu Medvedev craquer en commettant des fautes directes au pire moment, pour s'incliner en 2 h 55 min.

Plus tôt, Alexander Zverev a lui bien réussi à renverser une situation compromise. Mené deux sets à zéro, il a retrouvé son tennis et sa force mentale pour venir à bout de Pablo Carreno 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-3.

"Je ne peux pas être plus heureux, c'est la première fois que je gagne après avoir été mené deux sets à zéro et je le fais à ce stade", s'est exclamé le 7e mondial après-coup, avant de vite reprendre ses esprits: "je sais que la plus haute marche reste à franchir en finale".

Zverev, mené 7-2 par Thiem dans leurs confrontations, sait qu'il ne sera pas forcément le favori. Mais il l'était bien en revanche face à l'Espagnol, 27e mondial, qu'il avait battu assez facilement lors de leur première confrontation, déjà une demi-finale, au Masters 1000 de Miami en 2018.

Une entame catastrophique

Mais l'Allemand est totalement passé à côté de son entame de match, ratant à peu près tout ce qu'il entreprenait, commettant notamment 36 fautes directes lors des deux premiers sets. "Je regardais le tableau d'affichage et je voyais ce score. J'étais au plus bas, je me disais +je suis en demi-finale, je suis censé être favori de ce match et je suis mené deux sets à rien+. Mais je savais qu'il fallait que je joue un meilleur tennis tout simplement", a expliqué Zverev.

Il a effectivement trouvé les ressources mentales pour corriger le tir, en s'appuyant d'abord sur un service enfin efficace en première comme en deuxième balle et en se montrant également plus agressif dans le 3e set. Au suivant, Zverev a confirmé cet ascendant, profitant cette fois d'une baisse de régime de Carreno qui, s'excusant de ne pas l'avoir fait exprès, a atteint l'Allemand au bras sur un point au filet.

Quelque peu courroucé, ce dernier a néanmoins sur conserver sa concentration. Au 5e set, après que l'Espagnol eut fait appel au médecin pour son dos, il a breaké d'entrée et n'a plus lâché son avantage pour finalement s'imposer en 3 h 22 min.