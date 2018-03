Dans la course au titre de champion régional, Pierre-Mickaël Hugues, 24 ans, suit un parcours exceptionnel. Et pour cause : le Varois boxe avec deux prothèses face à des boxeurs valides. Le règlement l'y autorise. Mais l'arrivée d'un sportif handicapé dans le monde des valides, la boxe n'y était pas préparée. Pour gommer son handicap, il met les bouchées doubles sur les efforts physiques et la mobilité. Un sujet réalisé par les équipes de France 3 Toulon.