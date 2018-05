Le supplément du lundi : La pression monte aux Herbiers

Arriver en finale de la Coupe de France, qui plus est face au Paris SG, est un rêve pour presque tout footballeur, mais aussi l'occasion de se montrer pour, qui sait, faire basculer une carrière, comme l'espèrent quelques joueurs des Herbiers. Pour ce faire, l’ambiance devra être au rendez-vous. Nos équipes sont allées rendre prendre la température du côté des habitants. Tous supportent leur équipe et espère réaliser le plus grand exploit du foot français. Bonne chance à eux !