TEQBALL – Entre ping-pong et football, le teqball utilisé dans un premier temps pour améliorer la technique des footballeurs, est devenu une discipline à part entière. Une discipline qui exige aussi beaucoup de stratégie. Découvrez ce nouveau sport démarré en Hongrie et qui connaîtra sa première Coupe du monde, regroupant 40 pays, le 12 et 13 octobre prochain. Un reportage de France 3 Reims à voir et à revoir sur le site de France Tv Sport.