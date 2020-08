Tour de France : Vent, col de 3e catégorie, Promenade des Anglais... La première étape en questions

Avec plus d'un mois de retard sur sa date initiale, le Tour de France 2020 s'élance depuis Nice ce samedi avec la 1re étape autour de la cité niçoise. 156km au programme de ce circuit pour une arrivée sur la Promenade des Anglais et un final extrêmement rapide en descente, précédé par un circuit dans lequel il faudra franchir un col de 3e catégorie à deux reprises.

• Quel profil ?

Cette première étape, longue de 156km, représente déjà un sacré échauffement. En empruntant les routes dans l'arrière-pays niçois, le peloton va déjà se frotter à de petites ascensions. Et comme les organisateurs ont décidé de réaliser un circuit, la côte de Rimiez, classée en 3e catégorie, sera à gravir à deux reprises. L'arrivée se fera sur la mythique Promenade des Anglais, si souvent empruntée par le Paris-Nice, pour un final échevelé et très rapide.

Le profil de la 1re étape du Tour de France 2020 © DR

• Quels pièges ?

Les premiers jours d'un Tour de France sont toujours particuliers. Dans un peloton très nerveux, où chacun tente d'aller aux avant-postes, le risque de chute est toujours grand. C'est le premier danger, traditionnel. Cette première étape a un final idéal pour les sprinteurs avec les 5km de la Promenade des Anglais et un dernier sommet à franchir très loin de l'arrivée (38km). Elle offrira un sel supplémentaire avec un tracé un peu montagneux, qui pourrait empêcher les équipes de sprinteurs de cadenasser la course comme elles l'auraient fait sur le plat, et donner aux baroudeurs de belles envies d'échappées. Ultime embûche à même de donner des sueurs froides à tous : le vent. Cela pourrait jouer bien des tours dans le final en bord de mer. Bref, la journée pourrait bien être déjà très agitée dans la Baie des Anges.

• Quel coureur à suivre ?

Un tracé loin d'être rectiligne, des routes qui montent et qui descendent, un final particulièrement rapide, un nom s'impose : Peter Sagan. Le sprinteur de la Bora, déjà vainqueur de 12 étapes sur le Tour de France, aime ce genre de parcours. Puissant mais passant bien les côtes, expérimenté, bien entouré, le Slovaque a sans nul doute coché cette 1re étape sur son agenda. Le septuple vainqueur du classement par points de la Grande Boucle sait que cette édition 2020 ne fera pas la part belle aux grosses cuisses, avec peu d'étapes totalement plates. Chaque occasion est donc bonne à prendre. Le triple champion du monde, déjà porteur du maillot jaune durant quatre jours dans sa carrière, se verrait bien l'endosser une nouvelle fois. Après 2016 et 2018, deviendra-t-il de nouveau leader du Tour en 2020 ?

Peter Sagan, vainqueur de la 5e étape du Tour de France 2019 avec le maillot vert sur ses épaules © AFP - JEFF PACHOUD

• L'avis de notre consultant Yoann Offredo

"C'est un Tour très singulier de par le Covid-19 mais également de par cette première étape. Généralement, on a un prologue, une étape plate réservée aux sprinteurs. Même si elle est réservée à des coureurs qui vont vite au sprint, beaucoup de coureurs connaissent ces routes de la Côte d'Azur. C'est une étape parsemée d'embûches, ce n'est pas très plat et la météo ne sera pas très chaude et avec du vent. C'est donc une belle entrée en matière qui pourrait réserver de belles surprises. Sur cette première journée, on va rapidement prendre la température auprès des coureurs."

• Quels horaires ?

Départ fictif : 14h

Départ réel : 14h15

Premier passage au sommet de la côte de Rimiez : 15h24

Deuxième passage au sommet de la côte de Rimiez : 16h34

Arrivée Promenade des Anglais : 17h50