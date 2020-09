Tour de France : Pogacar sur sa lancée, Marie Blanque... la 9e étape en questions

Pyrénées, suite et fin. Les coureurs du Tour de France 2020 devront parcourir 153km entre Pau et Laruns pour conclure leurs deux journées dans le massif montagneux. Sur un parcours semblable à la veille, mais sans hors catégorie, l'échappée et les leaders seront encore une fois attendus... et surveillés.

• Quel profil ?

L'idée est un peu la même que la veille entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle. Les coureurs escaladeront les massifs pyrénéens, mais avec un peu moins de dénivelé. Pas de col hors catégorie mais tout de même deux 1re catégorie avec le Col de la Hourcère au début (11.1km à 8.8%) et le Col de Marie Blanque à la fin (7.7km à 8.6%). Et comme la veille, le dernier sommet offrira des points bonus tout en étant éloigné de la ligne d'arrivée (18 km). Si l'échappée est reprise assez tôt, certains leaders pourraient décider de passer à l'offensive.

© LeTour.fr

Quels pièges ?

Avertis la veille entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle, les coureurs feront face au mêmes problèmes. Attention aux descentes, techniques, et il faudra garder des forces pour la fin de l'étape. Le Col de Marie Blanque présente de très forts pourcentages dans sa dernière partie (les 4 derniers km sont à plus de 11% de moyenne) et risque de faire de gros dégâts en cas de rythme soutenu.

Quel coureur à suivre ?

Si une échappée a encore de bonnes chances d'aller au bout, d'une part avec le profil de la course et la gestion de Mitchelton-Scott, c'est du côté des favoris que la bataille sera particulièrement scrutée. La veille, Tadej Pogacar (UAE) a montré qu'il ne comptait pas se laisser abattre après avoir perdu plus d'une minute dans les bordures. Comme le Slovène a réussi à récupérer 40 secondes dans le Col de Peyresourde, il n'y a aucune raison qu'il ne réitère pas ce dimanche. Les jambes sont là et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) n'est pas pressé de prendre le maillot jaune. Attention au jeune Slovène.

Qu'en pense Yoann Offredo ?

“C’est une étape que les coureurs connaissent bien. C’est les Pyrénées, et je pense que des coureurs vont essayer d’y asseoir leur leadership et montrer qu’ils ont les armes. Dès le début, ça va être un grand combat psychologique entre les leaders.”

Quels horaires ?

12h00 : Début de la retransmission TV sur France 2 (puis à 13h sur France 3, et enfin 15h sur France 2 jusqu'à l'arrivée)

12h35 : Départ de l'étape

14h17 : Passage au sommet du Col de la Hourcère (1re catégorie)

14h54 : Sprint intermédiaire d'Arette

15h53 : Passage au sommet du Col de Marie Blanque (1re catégorie)

16h15 : Arrivée prévue à Laruns