Tour de France : La présentation du Tour 2021 annulée jeudi en raison du contexte sanitaire, le tracé dévoilé dans Stade 2 dimanche

En raison de la situation sanitaire, les organisateurs du Tour de France ont décidé d'annuler la présentation du tracé 2021, qui devait se dérouler ce jeudi à Paris. Pour dévoiler le tracé de la prochaine Grande Boucle, Christian Prudhomme, le patron de la Grande Boucle, sera l'invité exceptionnel de Stade 2 dimanche et annoncera donc en direct les contours de la prochaine édition (20h sur France 3). Après avoir pris place en septembre, la plus grande course cycliste du monde voit encore ses habitudes perturbées par la Covid-19.

L'année 2020 restera gravée d'une pierre blanche. La plus grande course cycliste du monde n'échappe pas à la pandémie. Après avoir pris place fin août-début septembre pour une première historique, le Tour de France voit encore sa tradition perturbée par le coronavirus. Alors que la présentation officielle devait se tenir ce jeudi comme c'est la tradition, les organisateurs ont décidé de l'annuler. Le communiqué est limpide : "Compte-tenu de la situation sanitaire appelant le gouvernement à prendre de nouvelles décisions afin de renforcer la lutte contre la COVID-19, les organisateurs du Tour de France ont décidé de ne pas présenter le parcours de l'édition 2021 au Palais des Congrès jeudi 29 octobre."

Pas de grand rassemblement, comme le veut la tradition, pas de longue projection sur l'édition passée et le futur parcours. Pour présenter le tracé 2021, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, sera l'invité exceptionnel de Stade 2, dimanche à partir de 20h. C'est là qu'il dévoilera le parcours de l'été prochain.

C'est un nouvel accroc dans l'agenda de la Grande Boucle 2021. Les organisateurs n'ont officialisé jusqu'à présent que le Grand départ en Bretagne, la région-hôte du coup d'envoi de la 108e édition de plus grande course du monde. Car le tracé devait partir initialement de Copenhague pour la première des trois étapes danoises. Mais l'impossibilité de concilier le calendrier avec un autre grand événement sportif dans la capitale du Danemark, l'Euro de football, a amené le changement de lieu, dès lors que le programme inchangé des compétitions des JO de Tokyo ne permettait pas de glissement de dates. Ce bouleversement a eu pour conséquence de modifier le programme de la première semaine de course.

L'équipe d'ASO en charge du parcours, sur tous les fronts avant et après le Tour de France 2020 qui a eu lieu du 29 août au 20 septembre (victoire de Tadej Pogacar), a dû procéder à ses reconnaissances plus tardivement qu'à l'habitude. Les dernières reconnaissances ont été effectuées à la mi-octobre, rendant la présentation possible à la date prévue. C'était sans compter la dégradation des conditions sanitaires, et les prochaines mesures du gouvernement qui devraient être annoncées jeudi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre, Jean Castex.