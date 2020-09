Tour de France : aucun coureur testé positif au coronavirus, le peloton repart sereinement

Alors que le Tour de France entame sa dernière semaine, l'ensemble de la "bulle course" a dû se soumettre à un nouveau et dernier test covid. Tous les tests se sont avérés négatifs. Le peloton part donc l'esprit léger pour la dernière semaine du Tour.

L'ensemble du peloton du Tour de France a été autorisé à repartir, mardi, pour la 16e étape, la première dans les Alpes, après des résultats négatifs aux tests de détection du Covid-19, ont annoncé les organisateurs de la Grande Boucle. L’intégralité de la "bulle course", qui regroupe les coureurs, l'encadrement de leurs équipes et quelques officiels soit quelque 650 à 700 personnes, a été testée durant les journées des 13 et 14 septembre, à l’occasion de la seconde journée de repos. Au total, l’ensemble des tests effectués ont tous été négatifs au Covid-19. Le nombre plus important de tests pratiqués, les 785 tests, qui a été annoncé par les organisateurs, s'explique par des contrôles pratiqués sur des personnes qui ne font pas partie de la "bulle course".

Plus largement, ces derniers résultats rassurent et prouvent la bonne gestion des organisateurs puisqu'aucun des coureurs n'a été positif aux différents tests Covid subis depuis trois semaines. "Ça veut dire que les mesures prises sont efficaces, s'est félicité le directeur du Tour Christian Prudhomme au départ de la 16e étape à La Tour-du-Pin (Isère). Les mesures qu'il fallait prendre ont été prises. Parfois, des gens râlent parce que certaines personnes n'ont pas pu rester dans tels cols mais c'était la condition sine qua non à l'organisation du Tour de France. Tout le monde dit que la pandémie va durer: que nous continuions à vivre est indispensable, a poursuivi Christian Prudhomme. Quand les gens respectent les règles, font attention, ça se passe bien".

"J'ai hâte d'être à la fin"

"Je ne vais pas vous baratiner, a toutefois concédé le directeur du Tour. C'est la seule fois depuis 2004, quand je suis rentré dans l'organisation du Tour de France, que j'ai hâte d'être à la fin. Là, on tient le bon bout." Suivant le protocole sanitaire validé par les autorités françaises, les coureurs du Tour de France ont été contrôlés à deux reprises avant le Grand départ de Nice, puis à nouveau à chacune des deux journées de repos, la seconde fois lundi dans le département de l'Isère.

Lors de la première journée de repos, quatre personnes issues de l'encadrement de quatre équipes différentes (AG2R La Mondiale, Cofidis, Ineos, Mitchelton) avaient eu un résultat positif et avaient dû partir. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, avait lui aussi quitté l'épreuve au début de la semaine dernière pour s'isoler durant sept jours. Il a repris sa place, mardi matin, après avoir subi un test négatif.