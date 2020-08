Tour de France 2020 : Steven Kruijswijk forfait, la Jumbo-Visma perd un cadre

Steven Kruijswijk ne prendra pas le départ du Tour de France 2020, prévu le 29 août à Nice. Le Néerlandais de l'armada Jumbo-Visma, dont il devait être un des trois leaders après sa troisième place sur le Tour 2019, a été victime d'une fracture de l'épaule lors d'une chute sur le Critérium du Dauphiné.

Le Giro, nouvel objectif

"Malheureusement, les conséquences de ma chute dans le Dauphiné ont été plus sérieuses que ce que j'espérais, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. A mon grand désarroi, je ne peux pas participer au Tour de France à cause d'une fracture de l'épaule et de nombreuses abrasions. Je vais maintenant travailler sur ma récupération puis sur le Tour d'Italie, mon nouvel objectif. Je souhaite à l'équipe bonne chance sur le Tour. Je suis très déçu de ne pas y participer."

Une équipe toujours compétitive

La formation néerlandaise pourra tout de même compter sur le Slovène Primoz Roglic, grand favori du Tour après ses démonstrations sur le Tour de l'Ain et le Dauphiné, et le Batave Tom Dumoulin, vainqueur du Tour d'Italie 2017. Et avec le Néo-Zélandais George Bennett, l'Américain Sepp Kuss, le Néerlandais Robert Gesink, le Belge Wout van Aert l'Allemand Tony Martin, Jumbo-Visma a des arguments pour briser la domination d'Ineos. Le Norvégien Amund Grøndahl Jansen remplacera numériquement Kruijswijk pour compléter l'effectif et soutenir le duo Roglic-Dumoulin.

L'équipe britannique, qui a remporté sept des huit derniers Tours de France, a annoncé sa liste de huit coureurs. Elle a aussi fait le choix de ne pas retenir Chris Froome, quadruple vainqueur en méforme actuellement, et Geraint Thomas, sacré en 2018. L'équipe centrée sur Egan Bernal, tenant du titre, avec Richard Carapaz, vainqueur du dernier Giro, en second leader, prendra le départ à Nice dans neuf jours.

