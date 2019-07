Tour de France 2019 : Thibaut Pinot perd plus d'une minute, Wout van Aert prend l'étape

Le belle alliance aura tenu deux jours. Nous avions quitté Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe en duo d'enfer samedi dernier lors de la 8e étape. Aujourd'hui, le deuxième a porté un sévère coup au premier. La Quick-Step a organisé une bordure à 32 kilomètres de l'arrivée de la 10e étape. Thibaut Pinot se trouvait dans les dernières places du peloton à ce moment : le coup a été fatal. A l'arrivée, 1 minute 10 de rebours pour le Franc-Comtois, et du temps perdu sur Egan Bernal et Geraint Thomas sur une étape a priori sans danger. "Il y a rien à dire, c'était une journée de merde" a-t-il soufflé, abattu, à l'arrivée. De son côté, Wout Van Aert a réglé un peloton pourtant encore bien fourni en sprinteurs (Elia Viviani 2e, Caleb Ewan 3e, Peter Sagan 5e).

• Le récit de l'étape

Tout avait pourtant commencé comme une étape de plaine traditionnelle. A l’avant, un groupe de 7 coureurs : Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), Michael Schär (CCC), Anthony Turgis (Total Direct Energie), Natnael Berhane (Cofidis), Mads Würtz Schmidt (Katusha Alpecin), Christian Eiking Odd (Wanty Gobert). Le peloton ne leur a jamais laissé une trop grande latitude. Les équipes de sprinteurs, Bora-Hansgrohe et Sunweb en tête, ont très tôt verrouillé l’échappée. Les cinq difficultés répertoriées de la journée n’ont donné lieu à aucun grand chambardement. C’est après la côte de Mauric, dans l’ultime quart de l’étape, beaucoup plus exposé au vent, que les choses se sont emballées. Et de quelle manière.