Alaphilippe : "Pourquoi je serais frustré ?"

VIDEO. Tour de France 2019 - 20e étape : Albertville - Val Thorens. Au terme d'une dernière étape compliquée dans les Alpes, Julian Alaphilippe a craqué et termine finalement 5e de ce Tour de France. Le Français a avoué sa lassitude physique et mentale après la course. Il en a profité pour rendre un vibrant hommage à son coéquipier Enric Mas qui l'a aidé dans la montée de Val Thorens. L’édition 2019 du Tour de France est à suivre du 6 au 28 juillet sur les antennes de France Télévisions et sur le site et l’application France tv sport.