VIDEO. Tour de France 2019 - 21e étape : Rambouillet – Paris Champs-Élysées. Et de trois pour Caleb Ewan ! L'Australien s'impose au sprint sur les Champs-Élysées devant Groenewegen et Bonifazio. Quelle belle victoire d'Ewan. L’édition 2019 du Tour de France est à suivre du 6 au 28 juillet sur les antennes de France Télévisions et sur le site et l’application France tv sport.