Race Center

En plus du direct de l’intégralité des étapes du Tour de France 2020, utilisez le “Race Center” pour optimiser votre expérience sur France Télévisions. Grâce au tracker, vous pourrez savoir en temps réel où se situent tous les coureurs. Il est également possible d’accéder à la fiche de chaque cycliste, avec notamment son classement au général. Enfin, un live permanent vous permettra de suivre la course en direct commenté ou de la revivre après, tout en sachant à quel instant se sont déroulés les moments-clés de la course.