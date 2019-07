Martin et Rowe exclus du Tour de France

Tony Martin (Jumbo-Visma) et Luke Rowe (Ineos) ont été exclus du Tour de France à l'issue de la 17e étape. A 10 kilomètres de l'arrivée, l'Allemand a notamment empêché le Gallois de le dépasser et ce dernier a évité de peu la chute. Les deux hommes auraient auparavant échangé des coups. Les commissaires de course ont appliqué le règlement de l'Union cycliste internationale. Il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour Geraint Thomas et Steven Kruijswijk qui perdent chacun un coéquipier.