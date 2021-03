Le Tour de France 2023 s'élancera de Bilbao en Espagne

Après le Danemark et Copenhague en 2022, le Tour de France s'élancera à nouveau de l'étranger en 2023. La Grande Boucle partira d'Espagne et plus précisément de la ville basque de Bilbao, a-t-on appris auprès des organisateurs de la Grande Boucle.

21 ans après Saint-Sébastien

En 1992, un grand départ de la course avait déjà été donné depuis le Pays basque espagnol avec un prologue remporté par le futur lauréat Miguel Indurain. Le Tour de France a récemment fait une brève excursion en terre ibérique, lors de la 16e étape de l'édition 2018 (entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon) remportée en solitaire par l'actuel champion du monde Julian Alaphilippe.

"Depuis le grand départ du Tour de France à San Sebastian en 1992, les élus n'ont jamais cessé d'écrire ou d'être en contact avec nous pour pouvoir à nouveau accueillir le Tour. Cette volonté qui a été réitérée pendant trente ans méritait bien un geste de notre part. De plus, il y a au Pays basque un terrain idéal pour organiser une compétition cycliste. Il y a aussi ici l'un des meilleurs publics du monde. Avec un terrain pour une course emballante, des paysages formidables et la ferveur du public, tout ça donne donne un cocktail gagnant pour le cyclisme", a expliqué Christian Prudhomme, d'après des propos rapportés par L'Equipe.

