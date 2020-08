Le Grand Départ du Tour de France 2021 aura lieu à Brest

La Bretagne accueillera le Grand Départ du Tour de France 2021, le 26 juin 2021. La région a été préférée aux Hauts de France pour remplacer Copenhague. La capitale danoise doit accueillir à cette période certains matchs de l'Euro de football. Pour éviter les chevauchements d’événements sportifs et lutter contre le coronavirus, la Grande Boucle partira de Brest en 2021 et de Copenhague en 2022. Le Tour 2021 a également été avancé d'une semaine. Prévu le 2 juillet, il s'élancera finalement le 26 juin pour arriver à Paris le 18 juillet, et ne pas entrer en conflit avec l'épreuve olympique de cyclisme de Tokyo, le 25 juillet.

"La Bretagne et le vélo, c'est une longue histoire"

"C'est un moment important pour la Bretagne, pour les Bretons et Bretonnes, pour le Tour, a réagi le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard en conférence de presse. Nous sommes honorés et fiers d'avoir pu répondre présent lorsque le Tour l'a demandé, non pas pour combler un trou, mais pour assumer un changement de calendrier dû au déplacement de l'Euro 2020. (...) La Bretagne et le vélo, c'est une longue histoire." "La Bretagne n'est pas un plan B, c'est un plan A anticipé d'un an" a de son côté souligné le patron du Tour Christian Prudhomme, en précisant que les quatre premières étapes du Tour 2021 seront 100% bretonnes.

Brest : terre de Grand départ

La cité bretonne confirme son intérêt pour la Grande Boucle en accueillant pour la quatrième fois le Grand Départ. À l'exception de Paris, aucune autre ville n'a accueilli plus de deux fois le départ du Tour de France. Le premier départ de Brest a eu lieu en 1952, édition remportée par l'Italien Fausto Coppi. Il s'y est élancé pour la dernière fois en 2008, année du triomphe de l'Espagnol Carlos Sastre. Depuis, la Bretagne n'a plus accueilli le début de la course.

Dernier passage en Bretagne en 2018

Cela n'a évidemment pas empêcher le Tour de passer par la Bretagne, la dernière fois il y a deux ans, sous un soleil de plomb. En 2018, le peloton avait traversé la région pendant cinq jours. Les coureurs sont passés par Lorient, Quimper, Brest avant de terminer l'épisode breton en haut de la fameuse côte de Mûr-de-Bretagne. Près de 50 000 Bretons étaient présents dans les rues de Fougères, départ de la 7ème et dernière étape en Bretagne, pour saluer la Grande boucle.