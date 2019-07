Suivez en direct vidéo la 4e étape du Tour de France 2019 entre Reims et Nancy. Au programme : 213,5 kms de plat et de plat, pour une étape promise aux sprinteurs. Hier, Julian Alaphilippe a fait coup double, en s'imposant à Epernay et en prenant le maillot jaune de leader pour la 1re fois de sa carrière. Le coureur de la Deceuninck Quick-Step ne devrait pas être inquiété aujourd'hui. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.