Suivez en direct vidéo la 2e étape du Tour de France 2019 entre le Palais Royal de Bruxelles et l’Atomium de Brussel. Au programme du jour : 27,6km de contre-la-montre par équipes. Le maillot jaune pourrait déjà changer d’épaule. Team Ineos, avec Egan Bernal et Geraint Thomas, ou Team Jumbo-Visma, autour de Wout van Aert, Steven Kruijswijk, Tony Martin et Dylan Groenewegen, viseront la victoire d’étape. Les commentaires seront assurés par Alexandre Pasteur, Laurent Jalabert et Marion Rousse.