Coupe Davis : les Bleus dominent l'Espagne en double et filent en finale

Les Bleus vont défendre leur titre ! L'équipe de France de tennis s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Davis aux dépens de l'Espagne. La paire Julien Benneteau-Nicolas Mahut a remporté le troisième contre Marcel Granollers et Feliciano Lopez (6-0, 6-4, 7-6). Les deux premiers avaient été remportés en simple par Benoit Paire et Lucas Pouille, hier.

Les deux Français, écartés surprises de la finale contre la Belgique l'an dernier, ont scellé la demi-finale en 2h03. Après un premier set expéditif (6-0), Mahut et Benneteau ont su gérer le réveil des Espagnols. Ils se sont imposés 6-4 dans la 2e manche, avant d'être menés 3-0 dans le 3e set. Les vétérans du groupe bleu sont parvenus à débreaker pour aller s'imposer au tie-break.

Croatie ou Etats-Unis

Les Bleus connaîtront leur adversaire au plus tard demain. La Croatie mène 2-0 contre les Etats-Unis après les succès de Borna Coric sur Steve Johnson et Marin Cilic sur Frances Tiafoe. Le double oppose aujourd'hui : Mate Pavic et Ivan Dogic à Mike Bryan et Ryan Harrison.