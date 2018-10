Tianjin : Caroline Garcia domine Karolina Pliskova et s'offre son premier titre de la saison

Et revoilà Garcia. Presque un an jour pour jour après son titre à Wuhan - son dernier sur le circuit -, Caroline Garcia retrouve le goût de la victoire. A Tianjin (Chine), la Française a su se défaire d'une Karolina Pliskova accrocheuse (7-6[7], 6-3) pour aller chercher son premier titre de la saison, son septième en carrière. Sortie du top 10 la semaine dernière, Garcia remontera lundi à la 11e place et retrouve le sourire après une saison et une tournée asiatique plus que frustrantes.

Garcia au forceps

Pas impériale tout au long de cette semaine mais arrivée jusqu'en finale sans concéder le moindre set, Caroline Garcia savait qu'elle allait devoir hausser son niveau de jeu face à Karolina Pliskova, 6e joueuse mondiale et vainqueur de leurs deux dernières confrontations. Le premier set a rapidement donné le ton, avec deux joueuses très solides derrière leur première balle, à l'image de la Tchèque qui efface sereinement les trois premières opportunités de break de la Française à 2-2. Dominée dans les échanges, c'est finalement au forceps que Garcia ira empocher le gain de cette première manche. Menée 5-1 dans le tie-break, la N°1 française retrouve de la longueur, écarte une balle de set avant de conclure sur une volée au filet sur le service de Pliskova (7-6[7]).

La voie semblait alors toute tracée pour Caroline Garcia, qui profite des nombreuses fautes d'une Pliskova visiblement frustrée pour rapidement s'envoler et mener 5-0 dans cette deuxième manche. Mais comme hier en demi-finale face à la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, la Française a eu la main qui tremble au moment de conclure. Fébrile sur son jeu de service à 5-1, Garcia a vu la Tchèque revenir à 5-3 avant de venir claquer un ace au meilleur des moments pour savourer -enfin - son premier titre de la saison (6-3).

Un rayon de soleil au milieu d'une saison compliquée

Dans une semaine où elle n’avait rien à perdre mais tout à gagner, Caroline Garcia s’offre un bon bol d’air frais après une saison frustrante, avec seulement trois demi-finales (à Stuttgart en avril, à Madrid en mai et à Tianjin donc) et pas mieux qu'un huitième de finale en Grand Chelem, à l'Open d'Australie. Autre statistique marquante pour expliquer la saison jusque là compliquée de la Française: après l'Ukrainienne Elina Svitolina à Stuttgart en avril, Pliskova n'est que la seconde joueuse du top 15 que Garcia a battue depuis le début de l'année.

Devenue malgré tout N°4 mondiale début septembre – son meilleur classement en carrière -, Caroline Garcia a depuis dégringolé au classement (16e en début de semaine), n’ayant pas su capitaliser sur ses deux succès de l’an dernier, prenant la porte d’entrée à Wuhan avant de sortir dès les huitièmes de finale à Pékin. Cette victoire va lui redonner une place dans le top 15, mais pour deux semaines seulement : incapable de se qualifier pour le Masters de Singapour, Garcia va perdre les points de sa demi-finale de l'édition 2017 d'ici la fin de l'année et pourrait même sortir du top 20 pour la première fois depuis plus d'un an.