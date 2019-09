Kim Clijsters annonce son retour à la compétition après 7 ans d'absence et 3 enfants

Ancienne N.1 mondiale, victorieuse de quatre tournois du Grand Chelem (dont trois US Open), Kim Clijsters a annoncé qu'elle allait sortir de sa retraite pour revenir sur le circuit professionnel en 2020. Dans une vidéo postée sur son compte twitter, la Belge se met en scène en famille, elle qui a trois enfants, et se demande: "Pourrais-je devenir une mère aimante de trois enfants, et la meilleure joueuse possible ? Revenons une dernière fois." Elle sera âgée de 36 ans en 2020.