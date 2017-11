Jana Novotna, ancienne 2e mondiale, est décédée à 49 ans

Ancienne N.2 mondiale en simple, victorieuse de Wimbledon en 1998 (aux dépens de Nathalie Tauziat) et de 16 autres titres du Grand Chelem en doubles (elle a été aussi N.1 mondiale en double), Jana Novotna est morte des suites d'une longue maladie. Agée de 49 ans, la Tchèque s'est éteinte dans son pays. Duran sa carrière longue de 14 années, elle avait brillé par son jeu offensif, et avait fait son entrée dans le hall of Fame en 2005.