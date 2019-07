Wimbledon : Suivez la 4e journée en direct

Au programme de ce jeudi, l'octuple champion sur le gazon londonien, Roger Federer, sera opposé à Jay Clarke pour une place en huitièmes de finale. Mais tous les yeux seront rivés sur le duel opposant Rafael Nadal à Nick Kyrgios. Chez les dames, la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty et Serena Williams fouleront également les courts. Côté tricolore, un duel 100% français entre Pouille et Barrère tandis que Tsonga et Simon joueront leur place pour la deuxième semaine. A ne pas manquer également, le retour d'Andy Murray sur ses terres, en double, aux côtés d'Herbert.