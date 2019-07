Wimbledon: Simona Halep domine Elina Svitolina et s'offre une première finale à Londres

Simona Halep a fait un pas de plus vers un second titre en Grand Chelem. La Roumaine a éliminé Elina Svitolina en demi-finale (6-1, 6-3) et n'a plus qu'une marche à gravir, la plus haute. Une cinquième finale en Grand Chelem, une première à Wimbledon, où elle n'avait atteint qu'une fois les demi-finales en 2014. Elle avait à l'époque été éliminée par la Canadienne Eugénie Bouchard.

Un premier set à sens unique

Le premier jeu de l'après-midi n'a pas donné le ton match. Svitolina et Halep se sont livrées un long combat pour le gain de ce jeu inaugural, pendant presque dix minutes. Bousculée sur son service, l'ancienne numéro un mondial a tenu bon. Avant de dérouler sur la suite de la première manche. Elle a déployé toute sa puissance, laissant sans réponse une Svitolina pourtant pas en reste dans le domaine. L'Ukrainienne s'est réveillée à 5-1, effaçant cinq balles de set avant de craquer sur la sixième.

Vaine résistance

Un élan qui lui a servi dans le deuxième acte, où elle a répondu coup pour coup à Halep. Pour un temps seulement. A 3-3, Svitolina a concédé son jeu de service avec trois fautes directes. Le barrage ukrainien a alors cédé, permettant à Halep de filer vers un succès en deux manches (6-3). Après avoir résisté à une première balle de match, envoyée dans le filet par la Roumaine, Svitolina a conclu la rencontre par un revers expédié hors du court.

"J'ai bien plus d'expérience"

Simona Halep devient ainsi la première Roumaine à atteindre la finale à Londres, imitant l'illustre Ilie Nastase, finaliste malheureux chez les hommes en 1972 et 1976. "C'est un super sentiment, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Je vais essayer d'en profiter" a réagi Halep après la rencontre. "Ce n'était pas si facile aujourd'hui, elle a joué très long. J'ai utilisé la bonne tactique pour gagner." Elle est revenue sur sa demi-finale perdue en 2014. "J'ai bien plus d'expérience" a-t-elle comparé. "Je n'abandonne plus du tout maintenant. Je donne le meilleur de moi-même à chaque fois que je rentre sur le court." Elle affrontera la gagnante du match entre Serena Williams et Barbora Strycova.