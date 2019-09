US Open : Novak Djokovic abandonne en huitièmes de finale face à Stan Wawrinka

C'est l'info de la nuit du côté de New-York. N°1 mondial et tenant du titre, Novak Djokovic a abandonné dimanche en huitièmes de finale de l'US Open face à Stan Wawrinka (6-4, 7-5, 2-1 ab.). Touché à l'épaule et breaké en début de troisième manche, le Serbe n'a pas tenu.

C'en était trop pour Novak Djokovic. Le troisième set de ce huitième de finale entre le Serbe et Stan Wawrinka vient de débuter, et le Suisse - qui mène deux manches à rien - continue de mitrailler à tout-va. Le N°1 mondial, diminué par une douleur à l'épaule et manipulé par le kiné lors du deuxième set, subit, concède un break blanc et voit Wawrinka prendre déjà le large en menant 2-1 dans ce début de troisième set. Ce seront les derniers coups de raquette sur le court Arthur-Ashe pour cette nuit. Un hochement de tête et Djokovic s’avance vers le filet sans repasser par sa chaise, faisant signe qu'il ne peut plus continuer. Abandon et coup de tonnerre, le N°1 mondial et tenant du titre jette l'éponge.

"Oui, c'est l'épaule gauche", a confirmé Novak Djokovic en conférence de presse. Une épaule qui le fait souffrir depuis "des semaines" et qui l'avait déjà tourmenté lors de son deuxième tour face à Juan Ignacio Londero. "Certains jours, la douleur est forte, d'autres moins, ça fluctue", avait-il confié. Face à la puissance de Stan Wawrinka, le Serbe n'a cette fois pas réussi à tenir la cadence. Acculé par le Suisse, qui n'a pas hésité à appuyer là ou ça fait mal, Djokovic a tenté de tenir tant bien que mal, breakant même son adversaire en début de deuxième set. Le début de la fin pour le N°1 mondial, qui va concéder 29 des 40 points suivants avant de jeter l'éponge.

Probablement décontenancé par le tournure des événements et déçu par la brièveté de ce choc annoncé (1h46 de jeu), le public du court Arthur-Ashe a accompagné la sortie de Novak Djokovic par des sifflets, lequel a répondu par un ironique pouce levé. "Je suis désolé pour la foule. Ils sont venus voir un match complet et ça n'a pas été le cas, a déclaré le Serbe lors de sa conférence de presse. Beaucoup de gens ne savaient pas ce qui se passait, donc tu ne peux pas les blâmer."

"Ce n'est jamais comme ça qu'on veut terminer un match", a de son côté confié Stan Wawrinka, qui retrouvera Daniil Medvedev pour une place en demi-finales. "Je jouais un super tennis et je suis content d'être de retour."

© Eduardo Munoz Alvarez/AP/SIPA

Coup d'arrêt pour Djokovic

Quasi-intouchable cette saison, cet abandon du côté de Flushing Meadows marque un coup d'arrêt pour celui qui restait jusqu'ici sur 36 victoires lors de ses 37 derniers matches en Grand Chelem et sur une présence continue dans le dernier carré du tournoi new-yorkais depuis 2007. Pas de quoi atteindre pourtant le moral de "Djoko", dont l'esprit est déjà tourné vers les prochaines échéances et la défense de son statut de N°1 mondial. "Vous savez, il reste plein de gros tournois (avant la fin de la saison). En ce qui concerne le classement, j'ai plein de points à défendre pour essayer de rester N.1. Il est clair que Rafa (Nadal) a bien joué, ainsi que Roger (Federer) et plein d'autres gars. J'espère juste que j'aurai la chance de redevenir compétitif parce que, en bonne santé, j'ai vraiment mes chances sur la tournée en Asie. Et puis il y aura l'indoor. Historiquement, je joue bien ces deux derniers mois de l'année."