US Open : Osaka sacrée, Serena frustrée par l'arbitrage

Stratosphérique. A tout juste 20 ans, face à son idole, Naomi Osaka a livré une prestation parfaite. Sur le plan tennistique, elle a su varier, attaquer, et mener le jeu face à une Serena Williams inconstante. Les coups d'exception fusaient à Flushing Meadows, des deux côtés. Mais l'élève s'est montrée bien plus régulière et solide mentalement que son maître. Mentalement, elle a même donné un leçon : aucune fébrilité, déterminée et concentrée même dans les moments les plus ubuesques du match.

Polémique autour de l'arbitrage

L'origine du litige remonte au premier set, quand l'arbitre donne un avertissement à l'ancienne numéro un mondiale pour coaching. Blessée, Serena ne s'en remettra pas, le sentiment d'être considérée comme une "tricheuse" la met hors d'elle. Alors qu'Osaka menait 6-2, 4-3 dans le 2 set, après quelques jets de raquettes et des cris de frustrations, Serena a reçu un jeu de pénalité pour avoir qualifié l'arbitre de chaise, le Portugais Carlos Ramos, de "voleur". Un fait très rare à ce niveau-là. "Je ne triche pas pour gagner, je préfère perdre. (...) Vous me devez des excuses. (...) Vous êtes un voleur", lui a lancé l'Américaine de 36 ans, en larmes sur le court. Furieuse, elle a convoqué le juge arbitre du match qui a confirme la décision de son collègue. Jusqu'à la fin du match, Serena s'est montrée absorbée par cet épisode. Le public aura démontré sa colère en sifflant copieusement le speaker au moment de remettre le trophée. Drôle d'atmosphère pour un premier titre en Grand Chelem.