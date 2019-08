US Open : Malgré deux sets d'avance et trois balles de match, Benoît Paire s'incline au deuxième tour face à Aljaz Bedene

Il avait pourtant les cartes en mains, mais Benoît Paire n'a pas su en profiter. Le Français, qui menait deux sets à zéro et s'est procuré trois balles de matches dans la quatrième manche, s'est finalement incliné en cinq sets (4-6, 6-7[3], 6-2, 7-5, 7-6[4]) face à Aljaz Bedene, 80e joueur mondial.

Sale journée pour le tennis français à New-York. Après le match sans de Lucas Pouille, sorti sans briller face à Daniel Evans, c'est au tour de Benoit Paire de prendre la porte, sorti par Aljaz Bedene en cinq sets (4-6, 6-7[3], 6-2, 7-5, 7-6[4]). Mais contrairement à son compatriote qui était clairement dans un jour sans, c'est à se demander comment Paire a pu laisser filer un match qu'il maîtrisait dans les grandes largeurs.

Car à deux sets à un et avec trois balles de match en sa faveur sur son service, Benoit Paire semblait se diriger sereinement vers un troisième tour de gala face à Alexander Zverev. Il n'en sera finalement rien. Trois occasions gâchées puis une double faute dans la foulée et le Français perd le fil. 11 points perdus plus tard, Paire laissait le Slovène égaliser à deux manches partout. Le début de la fin.

à voir aussi

US Open : Lucas Pouille éliminé au deuxième tour par Daniel Evans, Barrère et Chardy prennent aussi la porte

Très expressif, parfois trop, Benoit Paire reste pourtant dans son match et breake Bedene d'entrée pour mener 4-1 dans la dernière manche. Pas de quoi inquiéter le Slovène, qui profite de la nonchalance et des nombreuses fautes du Français pour recoller et pousser le Français au tie-break. Un petit jeu auquel Benoit Paire n'a pas trouvé de solution, perdant trois fois son service avant de laisser filer le match sur une nouvelle faute directe, la 99e du match.