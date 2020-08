US Open : Carton plein des Français, Tsitsipas et Pliskova faciles, ce qu'il faut retenir de la 1re journée

Le Cocorico : 4/4 pour le clan tricolore

Un carton plein, une belle journée pour le tennis français à Flushing Meadows. Tête de série N.30, Kristina Mladenovic a facilement ouvert le bal face à Hailey Baptiste (7-5, 6-2), suivie dans la foulée par Caroline Garcia face à Jasmine Paolini (6-3, 6-2). Dans le tableau masculin, Adrian Mannarino, tête de série numéro 32, a concédé un set avant de battre l'Italien Lorenzo Sonego (6-1, 6-4, 2-6, 6-3). À l'expérience, Gilles Simon a facilement écarté Mohamed Safwat (6-1, 6-4, 6-4).

à voir aussi

US Open : Kristina Mladenovic et Caroline Garcia qualifiées pour le deuxième tour de l'US Open

Les favoris faciles : Tsitsipas, Pliskova, Kerber

À New-York, le gratin du tennis mondial s'est montré sans pitié pour ses adversaires. Tête de série N.4 dans le tableau masculin, Stefanos Tsitsipas n'a fait qu'une bouchée d'Albert Ramos (6-2, 6-1, 6-1, en seulement 1h40 de jeu). Eliminé au premier tour l'an passé contre Andrey Rublev, le Grec a pris sa revanche et espère aller loin dans le tournoi. Dans le tableau féminin, la tête de série numéro 1, Karolina Pliskova n'a pas eu à forcer son talent face à Anhelina Kalinina, 145e joueuse mondiale (6-4, 6-0). Un premier set pour se chauffer avant une deuxième manche expéditive, la finaliste de l'édition 2016 affrontera Caroline Garcia au deuxième tour. Même résultat pour Angélique Kerber, gagnante du tournoi en 2016, a battu Ajla Tomljanovic dans l'une des affiches de ce premier tour (6-4, 6-4).

Le premier bras de fer : Zverev-Anderson

En tirant Alexander Zverev (N.5), la tâche semblait difficile pour Kevin Anderson, blessé de longue date. Et pourtant, il n'a pas démérité. Finaliste en 2017, Anderson a pris une manche, la deuxième, à l'Allemand avant de perdre les deux suivantes en offrant une belle résistance (7-6, 5-7, 6-3, 7-5). Dans un match où les aces se sont multiplié (20 pour Anderson, 18 pour Zverev), l'Allemand a réussi plus de coups gagnants (52) et commis moins de fautes directes (33) que son adversaire.

La première grosse surprise : Schwartzman

Première surprise avec la défaite de la tête de série N.9, Diego Schwartzman. Quart de finaliste l'an passé, où il s'était incliné face à Rafael Nadal, l'Argentin s'est écroulé face au Britannique Cameron Norrie. Après le gain des deux premières manches, le natif de Buenos Aires a enchaîné les fautes directes pour offrir le match à un Norrie (76e mondial) qui n'en demandait pas tant (6-3, 6-4, 2-6, 1-6, 5-7).

Le premier abandon : Jason Jung

Jason Jung, 122e joueur mondial, n'est pas passé loin de l'exploit face à l'Argentin Federico Coria. Américain d'origine (il est né en Californie), mais représentant de Taipei, Jung a remporté les deux premiers sets avec facilité avant de se blesser et d'abandonner au début du 5e set. Sur abandon, le premier de la quinzaine, Coria remporte son premier match en Grand Chelem.

La belle histoire du jour : Jack Sock

Sur ses terres, et au bout du suspense, l'Américain est venu à bout de Pablo Cuevas dans un 5e set renversant (3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 7-6). Alors que Cuevas servait pour le match, l'Américain a, dans un sursaut d'orgueil, trouvé les ressources pour revenir et finir par remporter un match bien mal embarqué. Surtout, Jack Sock, que beaucoup disaient perdu pour le tennis après des années 2018 et 2019 plus que compliquées, renoue avec la victoire dans un tournoi du Grand Chelem, une première depuis l'US Open 2018. S'il n'est plus que 389e joueur mondial, le vainqueur du Masters 1000 de Paris-Bercy 2017 a montré qu'il avait du cœur avant d'affronter Adrian Mannarino au deuxième tour. Forcément, devant une telle histoire, on ne peut penser à ce qu'aurait été la communion entre l'Américain et son public.