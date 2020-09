US Open : Caroline Garcia sort logiquement la tête de série N.1, Karolina Pliskova

Caroline Garcia (50e) s'est logiquement imposée face à la Tchèque Karolina Pliskova (3e), au 2e tour de l'US Open (6-1, 7-6). Après un début de match canon, elle a continué de contrôler la partie pour vaincre la tête de série N.1, à New York. C'est la première fois qu'elle bat une joueuse du Top 10 depuis 2018.

Comme dans un rêve. Caroline Garcia (50e) ne s'attendait certainement pas à un match aussi simple contre la Tchèque Karolina Pliskova, 3e au classement WTA. Face à la tête de série N.1 de l'US Open, la Française (26 ans) a pourtant dominé les échanges, été sérieuse au service et solide en retours. Elle s'est donc logiquement imposée en deux sets (6-1, 7-6), sur le court Louis Armstrong.

Garcia a commencé la rencontre en boulet de canon. Après un double break express, elle s'envolait dans la première manche (4-0) face à une adversaire dépassée. Agressive et précise en coup droit, la Francilienne a enchaîné les points gagnants tout au long du match (30). Elle a également pu s'appuyer sur son excellent jeu de service pour conclure le premier set (6-1), après une énième faute de Pliskova (19 au total). Si elle a pris le service de la Tchèque à trois reprises (3/4), Garcia n'a en effet concédé qu'un seul break sur les six occasions qu'elle lui offertes au cours de la partie.

Le réveil vain de Pliskova, battue en deux sets

L'ancienne numéro 4 mondiale (septembre 2018) a pourtant péché sur son premier service (55%). Plus agressive dans la deuxième manche, Pliskova en a profité pour se réveiller. Après avoir subi un break confirmé par Garcia (2-0), elle est revenue en remportant huit points de suite (4-4). Plus juste dans son jeu, elle aurait même pu remporter le deuxième set sur le service de la Française (5-4). Au lieu de ça, la numéro 3 mondiale, qui n'a jamais fait mieux qu'une finale en Grand chelem (US Open 2016), a cédé dans le jeu décisif (7-6).

Au prochain tour, Caroline Garcia jouera l'Américaine Jennifer Brady (41e). Elle logiquement vaincu sa compatriote Catherine Bellis (188e), invitée dans le Queens, en deux sets (6-1, 6-2). La Française essaiera de battre sa meilleure performance à New York, où elle a déjà atteint le 3e tour à trois reprises (2016, 2017, 2018).