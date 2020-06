L'US Open est officiellement maintenu

Alors que l'édition 2020 de l'US Open était menacée depuis plusieurs semaines en raison de la situation sanitaire du coronavirus aux Etats-Unis et dans le monde, la compétition aura bien lieu aux dates initiales du 31 août au 13 septembre. La décision a été annoncée par les organisateurs ce mardi. Les doutes sur la tenue de ce tournoi du Grand Chelem n'avaient cessé d'augmenter après l'annonce d'un protocole sanitaire très strict et les déclarations de nombreux joueurs à l'instar de Novak Djokovic.

L'annonce a pris un peu plus de temps que prévu, mais elle est désormais officielle. L'US Open est finalement maintenu. Il aura fallu pour cela se montrer conciliant avec les joueurs plutôt réticents à l'idée de participer à cette édition dans les circonstances actuelles. L'épidémie du coronavirus étant toujours active, de nombreux joueurs dont Novak Djokovic, Dominic Thiem, Alexander Zverev ou encore Richard Gasquet avaient fait part de leurs réticences. "Tout le monde veut jouer si cela est possible, mais avec les conditions qui sont actuellement en vigueur cela va être très difficile", avait noté Alexander Zverev vendredi.

Des joueurs peu enthousiastes

Tous ces joueurs avaient pointé du doigt notamment les mesures strictes imaginées par l'organisateur. Ce dernier avait mentionné en effet un passage obligatoire par une quarantaine de 14 jours après l'atterrissage sur le sol américain, ainsi que l'impossibilité d'y emmener plus d'un membre de son équipe et de loger dans des hôtels à l'aéroport. "Certaines conditions devront changer pour qu'y aller ait un sens", avait expliqué Thiem. "Les conditions proposées sont difficiles, mais c'est faisable. Tout est envisageable", avait nuancé Richard Gasquet.



Novak Djokovic qui est également président du Conseil des joueurs de l'ATP, avait lui estimé que la saison reprendrait début septembre en Europe plutôt qu'aux Etats-Unis en août, qualifiant d'"extrêmes" les conditions sanitaires prévues pour l'US Open. Rafael Nadal se montrait pour sa part sceptique sur la reprise de la saison "tant que la situation n'est pas entièrement sûre et juste".

Un doublé Cinci - US Open

Si les joueurs viennent à New York, ils ne feront pas le voyage pour rien. Dans la balance pour convaincre les réticents de venir, l'USTA a obtenu le feu vert des circuits masculin ATP et féminin WTA pour son "double header" Masters 1000 de Cincinatti (16-23 août) - US Open, tous deux à Flushing Meadows. En revanche, les qualifications du Grand Chelem américain devrait en faire les frais et les joueurs concernés seraient indemnisés en contrepartie. Quant au tableau de doubles, il passerait de 64 paires à 24. Ce doublé inédit Cinci-US Open, à huis clos, long de presque un mois, doit permettre de concentrer les joueurs à New York sans les faire voyager. A condition qu'ils viennent...