Open d'Australie : Novak Djokovic, avec 18 titres du Grand Chelem, se mue en chasseur de records

Novak Djokovic est sur le toit du monde. Le numéro 1 mondial a remporté ce dimanche 21 février à Melbourne son 18e titre du Grand Chelem face à Daniil Medvedev. Un nouveau triomphe qui lui permet de se rapprocher du record des vingt titres du Grand Chelem, partagé par Roger Federer et Rafael Nadal. Plus que jamais, le Serbe est en chasse de records.

► 18e titre du Grand Chelem et un pas de plus vers Federer et Nadal

Ce nouveau titre du grand chelem, Novak Djokovic l’attendait de pied ferme. Depuis son dernier trophée à Melbourne en janvier 2020, il n’avait que cet objectif en tête. C’est désormais chose faite. Avec un 18e titre du Grand Chelem remporté à Melbourne ce dimanche 21 février, le Serbe se rapproche du record atteint par Roger Federer et Rafael Nadal et leurs 20 titres en Majeur. A 33 ans, soit légèrement plus jeune que ses deux rivaux, respectivement 39 et 34 ans, il pourrait donc bien rivaliser avec eux dans cette course au record absolu. Car si le Suisse s’est éloigné des courts depuis plusieurs mois et paraît peu enclin à remporter un nouveau Grand Chelem, l’Espagnol est toujours aussi efficace à Roland-Garros comme il l’a encore montré lors de la dernière édition. Mais il en faut plus que cela pour décourager le "Djoker".



► Maître des lieux absolu à Melbourne

Si Roland-Garros a comme maître des lieux Rafael Nadal, Wimbledon Roger Federer, Melbourne a Novak Djokovic. C’est simple, le Serbe a le record de victoires à l’Open d’Australie avec neuf titres, dont trois consécutives. Il n’a d’ailleurs jamais perdu une finale à Melbourne. En 2019, il avait déjà dépassé le précédent record détenu jusqu'ici par Roger Federer et Roy Emerson (6). Une domination hors norme, incontestable et désormais incontestée.

► Djoko nouveau "Super N.1 mondial"

En plus de rejoindre le club Federer-Nadal et leurs 20 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic avait aussi pour ambition de détrôner Roger Federer qui était le joueur ayant passé le plus de semaines (310) à la première place du classement mondial. Il avait déjà marqué l’histoire en dépassant en fin d’année dernière la marque de Pete Sampras et ses 286 semaines. Aujourd’hui, après sa victoire à l’Open d’Australie, personne ne peut désormais lui barrer la route dans cette nouvelle quête. Après sa quinzaine australienne, "Nole" a la garantie de conserver sa couronne de numéro 1 mondial au moins jusqu'au 4 avril prochain. Le 8 mars, il entamera ainsi sa 311e semaine sur le trône du tennis mondial. Un nouveau record.

► La résistance de Roland-Garros

Neuf titres à l’Open d’Australie, cinq à Wimbledon, trois à l’US Open, mais un seul petit titre à Roland-Garros. Comment une telle domination peut-elle expliquer ce constat ? La réponse est finalement assez simple et porte un nom : Rafael Nadal. Le roi de Roland-Garros, et ses treize titres Porte d’Auteuil, ne laissent pas beaucoup de marge à ses rivaux. Et personne, jusqu'ici, n'arrive à l'inquiéter dans sa domination à outrance. La seule victoire du Serbe à Paris remonte donc en 2016 où l’Espagnol avait abandonné sur forfait au troisième tour. Malgré les années qui passent, Rafael Nadal ne semble pas vouloir laisser sa place à Roland-Garros. Mais là encore, Djoko, avec cinq finales sur les neuf dernières éditions, reste à l'affût de la moindre défaillance du Majorquin.