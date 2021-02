Open d'Australie : intraitable, Naomi Osaka remporte son quatrième titre du Grand Chelem face à Jennifer Brady

La Japonaise Naomi Osaka a remporté ce samedi la finale de l’Open d’Australie face à l’Américaine Jennifer Brady, dépassée de bout en bout (6-4, 6-3 en 1h17), et qui jouait sa première finale du Grand chelem. Grâce à ce nouveau triomphe, Naomi Osaka glane ainsi son quatrième titre en Majeur, et son deuxième ici à Melbourne.

C’était un combat de femmes puissantes, ce samedi lors de la finale dames de l'Open d'Australie. Entre les services à la vitesse de l’éclair, les retours croisés accélérés, le duel entre les deux championnes fut intense sur la Rod Laver Arena. Et c’est finalement, et sans surprise, Naomi Osaka qui a eu le dernier mot dans cette bataille face à Jennifer Brady, vaincue en 1h17 de jeu (6-4, 6-3).

Imperturbable Osaka

Dans le premier set, tous les jeux ont été très disputés entre les deux jeunes femmes. Mais la marche était trop haute pour Jennifer Brady. A chaque fois que l’Américaine mettait en danger Naomi Osaka, la numéro 3 mondiale a tout de suite su réagir, réglant son jeu en puissance et en précision. Jennifer Brady, qui jouait sa première finale de Grand Chelem, n’a pourtant pas démérité, prenant même des risques pour essayer de faire défaillir la Japonaise. En vain.

Naomi Osaka est ainsi restée d’une lucidité sans faille tout au long du match. Si le premier set fut serré, la deuxième manche fut expéditive pour la désormais double vainqueur de l'Open d'Australie, et qui n'a presque jamais été inquiétée. Jennifer Brady a elle manqué d'un peu de rigueur à certains moments importants du match pour espérer inquiéter la nouvelle reine de Melbourne, toujours aussi intraitable sur dur. La 24e mondiale, qui n'avait pas affronté de top 20 avant Osaka lors de sa quinzaine australienne, a été en dessous de ce qu'elle avait pu montrer jusqu'ici. La peur de la victoire probablement.

Numéro deux mondiale lundi

Cette victoire de Naomi Osaka, saluée par Jennifer Brady à l'issu du match étant une "inspiration pour nous toutes", montre bien que la jeune japonaise a franchi un cap. A 23 ans et 4 mois, Naomi Osaka est la huitième plus jeune joueuse au moment de remporter son quatrième titre en Grand Chelem, la plus jeune depuis Justine Henin qui avait remporté son quatrième titre à 23 ans à Roland-Garros en 2005. Ce lundi, Naomi Osaka deviendra numéro 2 mondiale, mais surtout, elle rejoint deux monstres sacrés du tennis. Avant elle, seuls Roger Federer et Monica Seles avaient remporté leurs quatre premières finales de Grand Chelem. Alors la Japonaise ne serait-elle pas en train de s'imposer comme la nouvelle reine tant attendue du tennis mondial ?