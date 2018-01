Open d'Australie : Chung crée la surprise en éliminant Djokovic

Face à Djokovic, il disputait son premier huitième de finale en Grand Chelem. Et c'est sans complexe qu'il a abordé cette échéance. Dès le début de match, Chung enchaîne les jeux sur un bon rythme. Novak Djokovic lâche des revers croisés sans conviction et est rapidement mené 4-0. Le Serbe revient dans la partie mais craque finalement dans le jeu décisif. A la surprise générale, le Coréen remporte donc la première manche (7-6).

Chung : "J'étais prêt à jouer deux heures de plus."

Sur la lancé du premier set, Chung réalise un match plein. Djokovic cherche à déborder son adversaire, mais celui-ci est sur toutes les balles. "J'étais prêt à jouer deux heures de plus. Après tout, je suis plus jeune que Novak", a déclaré le Coréen après le match. Chung parvient même à contrer le Serbe grâce à son puissant coup droit croisé. Le Sud-Coréen est sur pratiquement toutes les balles de Djokovic et remporte la deuxième manche (7-5). Le scénario se complique pour "Djoko" qui alterne entre le bon et le moins bon.

Premier quart de finale en Grand Chelem

Bis repetita au troisième set. Mené 0-3, Djokovic revient à 2-3. Mais Chung parvient à renvoyer toutes les balles du Serbe et s'impose finalement encore sur un jeu décisif (7-6). Ce dernier, bon perdant n'a pas marchandé ses compliments: "Félicitations à Chung. Il a réussi des passing-shots incroyables lorsqu'il était en difficulté. Du fond du court, c'était un mur", a dit le Serbe à la fin du match.

Chung, 58e joueur mondial et second Sud-Coréen à entrer dans le top 100 disputera lui, son premier quart de finale en Grand Chelem, devenant aussi le premier joueur de tennis coréen (homme ou femme) à rejoindre le quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem.