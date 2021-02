Open d'Australie : Barty au tapis, Muchova attend Brady, Medvedev vainqueur du duel russe... ce qu'il faut retenir de la journée à Melbourne

Karolina Muchova ne s'arrête plus. La jeune Tchèque s'est offert sa première demi-finale en Grand Chelem, ce mercredi à Melbourne, en éliminant la N.1 mondiale Ashleigh Barty. Elle affrontera Jennifer Brady pour une place en finale. Chez les hommes, Daniil Medvedev s'est facilement imposé face à son compatriote Andrey Rublev et atteint pour la première fois le dernier carré à Melbourne.

• Muchova fait tomber Barty

Karolina Muchova (27e) s'est offert sa première demi-finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie en venant à bout de la N.1 mondiale Ashleigh Barty 1-6, 6-3, 6-2, mercredi à Melbourne. La Tchèque de 24 ans, qui jouait son deuxième quart de finale en Grand Chelem, a accusé un set et un break de retard (6-1, 2-1) et est apparue mal en point physiquement avant de retrouver des couleurs.

Manifestement pas dans son assiette, la joueuse tchèque s'est retrouvée menée 5-0 en seulement seize minutes, en a mis plus de vingt à inscrire son premier jeu, et a vu le premier set s'envoler en tout juste 24 minutes. Elle n'avait alors frappé qu'un seul coup gagnant mais commis treize fautes directes. "Je me sentais perdue sur le court, j'avais la tête qui tournait. Les médecins ont pris ma tension et m'ont rafraîchie. Le break m'a aidée", a expliqué Muchova, dont le pouls et la température ont aussi été mesurés à même la Rod Laver Arena.

La Tchèque est revenue plus conquérante et plus régulière, mais surtout, Barty a elle complètement perdu le fil du match, multipliant les fautes directes (37!) très tôt dans l'échange et ne frappant quasiment plus que des balles sans réelle consistance. Au point de ne plus gagner que trois des quatorze jeux suivants. L'Australienne n'avait pourtant pas perdu le moindre set pour rallier les quarts de finale, et n'avait laissé échapper que vingt jeux au cours de ses quatre premiers matches.

Muchova obtient ainsi la deuxième victoire de sa carrière contre une joueuse du top 5, sa toute première aux dépens d'une N.1 mondiale. Elle affrontera soit Jennifer Brady (24e) pour une place en finale.

• Brady rejoint Muchova

L'Américaine Jennifer Brady (24e) a rejoint la Tchèque Karolina Muchova en demi-finales de l'Open d'Australie en battant sa compatriote Jessica Pegula (61e) en trois sets 4-6, 6-2, 6-1. Il s'agit de la deuxième demi-finale majeure pour Brady (25 ans) après l'US Open 2020.

Sous un chaud soleil australien, rare depuis le début de la quinzaine, Brady a su se relever d'un départ poussif, qui lui a valu de perdre quatorze points consécutifs en début de premier set. Cette manche est la première qu'elle laisse échapper depuis le début de la quinzaine. Quand Brady est parvenue à faire chuter son nombre de fautes directes dans le set suivant, Pegula, elle, s'est au contraire progressivement étiolée au service et physiquement au fil de la rencontre.

• Medvedev pour la première fois en demies à Melbourne

Andrey Rublev n'a rien pu faire face à Daniil Medvedev. Le N.4 mondial s'est qualifié pour sa première demi-finale de l'Open d'Australie en usant son compatriote russe en trois sets (7-5, 6-3, 6-2) et un peu plus de deux heures de jeu. Auteur d'une partie solide (30 coups gagnants), Medvedev enchaîne un 19e succès de rang sur le circuit, dont 11 face à des joueurs du top 10. Rublev, qui aurait pu passer devant dans le deuxième set et relancer le match, n'a pas su profiter des balles de break offertes par son adversaire.

En quatre rencontres, c'est la quatrième fois que le finaliste de l'US Open en 2019 s'impose face à Rublev sur le circuit ATP. Grâce à cette victoire, Medvedev grimpera à la troisième place mondiale à l'issue du tournoi (son meilleur classement), passant devant Dominic Thiem. Pour sa première demi-finales à Melbourne, Medvedev affrontera soit Rafael Nadal soit Stefanos Tsitsipas.

