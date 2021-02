Monfils déjà dehors, Osaka et Williams impériales : ce qu'il faut retenir de la nuit à Melbourne

La première nuit australe a offert quelques premiers frissons et une première désillusion dans le clan français lundi. Le numéro un français Gaël Monfils a été sorti d'entrée par le modeste finlandais Emil Ruusuvori. Ca passe en revanche pour Caroline Garcia, Corentin Moutet et Adrian Mannarino. Chez les favoris, Naomi Osaka et Serena Williams n'ont pas fait de détail pour atteindre le deuxième tour.

• Un marathon et Monfils craque

Gaël Monfils ne s'en sort plus. Parti tambour battant en 2020, le numéro un français a été freiné par la Covid-19. Le voilà désormais totalement à l'arrêt. Après avoir perdu ses quatre derniers matches l'année dernière, le Parisien a été sorti d'entrée à Melbourne lundi. Son bourreau, Emil Ruusuvori, semblait pourtant être un adversaire à sa portée. Monfils (N.10) avait d'ailleurs pris le match par le bon bout face au 86e joueur mondial en remportant le premier set. Il n'a d'ailleurs pas réellement failli dans un domaine, se montrant parfois par instants facile. Mais trop loin derrière sa ligne de fond de court et incapable de convertir ses opportunités de break - seulement 6/23 contre 6/13 pour Ruusuvori -, le tricolore a craqué en cinq manches (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3) et 3h46 face à un adversaire de 21 ans sans complexes.

"J'ai perdu, j'ai zéro confiance, je joue mal, a concédé Monfils, en larmes en conférence de presse. Je n'arrive pas à servir, je fais des fautes, je suis 6 mètres derrière, je mets des bâches. (...) Je ne me sens pas bien et ça se voit. Je sais que j'ai beaucoup perdu et ça me fait mal. J'aimerais me relever et me dire que ce cauchemar est fini mais je ne sais pas quand ça va s'arrêter." Le mal est profond, et la somme de travail de son nouvel entraîneur, Gunther Bresnik, s'annonce colossale.

• Les Bleus globalement au rendez-vous

A l'exception de Monfils, le contingent français reste en place. Autre tête de série française (N.32), Adrian Mannarino, n'a pas tremblé face à l'Autrichien Dennis Novak. Le 35e joueur mondial s'est montré solide et a profité des nombreuses erreurs de son adversaire (50 fautes directes) pour s'offrir une qualification sans forcer au 2e tour (6-2, 6-4, 7-6), où il affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic. Corentin Moutet ne peut pas en dire autant. Le jeune Français ne s'est pas simplifié la tâche pour dominer le local John Millman. Mené deux manches à une par le 39e joueur mondial, le joueur de 21 ans a dû puiser autant dans sa large palette technique que dans ses ressources mentales pour l'emporter en 3h45 (6-4, 6-7, 3-6, 6-2, 6-3). Contre Milos Raonic au prochain tour, le retard à l'allumage du Parisien pourrait se payer cash.

Caroline Garcia a dû elle aussi s'employer pour s'imposer. Poussée au tie-break dans la première manche par l'accrocheuse Polona Hercog, Garcia s'est appuyée sur une belle qualité de service pour dominer la Slovène (7-6, 6-3). Le choc attendu au 2e tour entre Garcia et Naomi Osaka aura bien lieu. "C'est un gros deuxième tour pour moi. (...) Après mon objectif en Grand Chelem, c'est d'aller loin et un jour d'en remporter un, donc si je veux le faire il faudra que je passe par des matchs comme ça. Donc que ce soit au deuxième tour ou plus loin c'est pareil", a-t-elle estimé.

• Osaka, Williams, Swiatek… les reines tiennent leur rang

La Japonaise Osaka, vainqueur à Melbourne en 2019, n'a pas manqué son entrée en matière. En à peine plus d'une heure, la N.3 mondiale a plié l'affaire contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (6-1, 6-2). Serena Williams a même fait mieux : seulement 56 minutes sur le court et deux petits jeux concédés (6-1, 6-1) pour laminer l'Allemande Laura Siegemund. Implacable et visiblement en forme, l'Américaine s'affirme. Pas de problème non plus pour la vainqueur du dernier Roland-Garros, la Polonaise Iga Swiatek, vainqueur d'Arantxa Rus (6-1, 6-3). Seule surprise notable, l'élimination express d'Angélique Kerber (N.23) contre l'Américaine Bernarda Pera (6-0, 6-4).

• Müller, la belle histoire ?

Cela pourrait être une des aventures les plus rocambolesques du clan français en Australie. Alexandre Müller avait dû prendre son mal en patience à plus d'un titre à Melbourne. Le 209e joueur mondial est resté bloqué en quarantaine forcée pour avoir été dans l'avion en provenance de Doha, sans être contaminé par le coronavirus. Et il n'a dû sa présence dans le tableau que grâce au forfait de dernière minute de l'Argentin Federico Delbonis. Appelé in extremis depuis son hôtel, voilà Müller en lice face à un autre Argentin, Juan Ignacio Londero. Un succès signerait à coup sûr une des plus belles pages de la carrière du natif de Poissy.