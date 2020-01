La paire Mladenovic/Babos remporte l'Open d'Australie

Kristina Mladenovic et Timea Babos continuent de briller sur le circuit du double dames en remportant l'Open d'Australie 2020 face à la paire composée de Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh, tête de série numéro 1. Déjà victorieuse sur le sol australien en 2018, le double franco-hongrois n'a laissé aucune chance à ses adversaires (6-2, 6-1), obtenant son troisième titre en Grand Chelem.

Une domination sans partage. Depuis leur formation, la Française Kristina Mladenovic et la Hongroise Timea Babos raflent tout sur leur passage. Et cette fois, lors de la finale de l'édition 2020 de l'Open d'Australie, les deux joueuses ont outrageusement dominé la paire tête de série numéro 1, formée par la Taïwanaise Hsieh Su-wei et la Tchèque Barbora Strycova. Le score est sans appel : 6-2, 6-1, pour valider avec la manière une troisième consécration en Grand Chelem.

11 victoires d'affilée

"Il se passe quelque chose entre nous, et ce n'est pas terminé". Euphorique à l'issue de la rencontre, Kristina Mladenovic n'a pas mâché ses mots devant les supporteurs présents dans les tribunes de la Rod Laver Arena. Il faut dire qu'après l'Open d'Australie 2018 et la dernière édition de Roland-Garros l'an dernier, son partenariat avec son amie Timea Babos se passe à merveille. Avant cela, Mladenovic avait remporté le premier de ses quatre Majeurs en double associée à sa compatriote Caroline Garcia en 2016 à Roland-Garros.

En simple, Mladenovic et Babos ont été toutes deux éliminées dès le premier tour : la Française (41e mondiale en simple) par la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova et la Hongroise (88e) par la Polonaise Iga Swiatek (56e). Inséparables en dehors du circuit, elles n'ont plus perdu un match de double depuis le Masters de fin d'année remporté en novembre à Shenzhen où elle défendaient leur titre. Depuis, la paire, qui était tête de série numéro 2, a aligné 11 victoires d'affilée et n'est plus qu'à deux matchs de leur record établi entre Istanbul et Wimbledon en 2019.