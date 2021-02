Ferro éclaircie des Bleus, Serena Williams facile, hécatombe chez les outsiders... Ce qu'il faut retenir de la 3e journée à Melbourne

Le contingent français s'est un peu plus réduit à Melbourne mercredi 10 février. Alizé Cornet, Corentin Moutet et Alexandre Müller ont été éliminés sans discussion. La bonne nouvelle vient de Fiona Ferro, tombeuse de la tête de série N.17, Elena Rybakina. Parmi les grands noms, si Serena Williams a poursuivi sa promenade de santé, de nombreux outsiders sont passés à la trappe dans les deux tableaux.

• Fiona Ferro refait le coup de Roland-Garros

Fiona Ferro est une récidiviste. La native de Belgique a signé la belle performance du jour dans le clan français en dominant Elena Rybakina (6-4, 6-4) au 2e tour, comme à Roland-Garros l'an passé. Face à la tête de série N.17, Ferro a fait parler ses nerfs, faisant craquer son adversaire dans l'échange. Avec ses 42 fautes directes, Rybakina a bien aidé la Française, en particulier dans la première manche. A 3-3, la Kazakhe a complètement craqué pour offrir sur un plateau les rênes du set à la 46e joueuse mondiale.

Ferro a su saisir sa chance. Sa petite frayeur pour conclure le match (débreak à 5-2) ne lui a pas fait perdre sa concentration, ni sa volonté d'allonger le plus possible ses coups pour faire déjouer sa vis-à-vis. La voilà au troisième tour d'un Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière. Ce, dans un troisième Majeur différent. Elle affrontera la gagnante de la rencontre entre la vainqueur du dernier Roland-Garros Iga Swiatek (17e) et Camila Giorgi (79e).

• Fin de l'aventure pour Müller, Cornet et Moutet étaient usés

La belle histoire d'Alexandre Müller dans cet Open d'Australie a pris fin brutalement. Qualifié après avoir appris qu'il était repêché quelques heures avant son premier tour, le 210e joueur mondial est tombé face à un mur nommé Diego Schwartzman. L'Argentin, 9e mondial, n'a pas fait de détail et s'est imposé en à peine plus d'une heure et demie (6-2, 6-0, 6-3). Au prochain tour, Schwartzman sera opposé au qualifié russe Aslan Karatsev (114e), auteur d'un petit exploit contre le Biélorusse Egor Gerasimov : ne perdre qu'un seul jeu du match.

Après leurs longs combats lundi, Alizé Cornet et Corentin Moutet n'avaient plus d'essence dans le réservoir. Cornet a été sortie par l'Américaine Ann Li, une des révélations du début de saison. Finaliste du Grampians Trophy la semaine dernière, la joueuse de 20 ans a vite pris le dessus pour dominer la Niçoise en deux sets (6-2, 7-6). Cornet n'a rien lâché, s'emparant trois fois du service de son adversaire dans le deuxième set. Mais le succès au super tie-break du 1er tour a laissé trop de traces. De son côté, Moutet avait pourtant pris le match par le bon bout contre Milos Raonic, remportant la première manche au tie-break face à un des serveurs les plus solides du circuit (26 aces mercredi). Mais incapable de se procurer la moindre balle de break, le Parisien s'est effondré (6-7, 6-1, 6-1, 6-4).

• Serena Williams n'a pas baissé la cadence

Deux jeux au premier tour, trois jeux au deuxième. Serena Williams ne laisse que des miettes à ses adversaires en ce début d'Open d'Australie. L'ancienne reine du circuit a survolé son match face à la Serbe Nina Stojanovic (99e), battue en 1h10 (6-3, 6-0). 6 aces, seulement 11 fautes directes et une pointe à 200 km/h sur son service : Williams est décidément en grande forme dans sa quête d'un 24e titre, synonyme de record en Grand Chelem.

• Andreescu, Kvitova, Wawrinka… La sélection s'opère chez les outsiders

Stanislas Wawrinka risque de nourrir de nombreux regrets. Le Suisse a été plus que bousculé par le Hongrois Marton Fucsovics, vainqueur des deux premières manches. La tête de série N.17 est revenu à hauteur pour finalement craquer en quatre heures de jeu et un cinquième set renversant. Wawrinka est parvenu à sauver une situation bien mal embarquée, à 5-3 et son adversaire au service pour le gain du match. Le vainqueur de l'Open d'Australie 2014, qui menait (6-1) dans le super tie-break, a même obtenu trois balles de match avant de céder 11-9 (7-5, 6-4, 4-6, 2-6, 7-6).

Bianca Andreescu n'a de son côté pas pu y croire un instant. La N.9 mondiale, une des attractions du circuit après 15 mois loin des courts, a été éliminée dès le 2e tour par Hsieh Su-wei (N.71) en deux sets expéditifs, 6-3, 6-2. "Quand je suis sortie du court, j'ai dit à mon entraîneur à quel point j'étais déçue de n'avoir que ça à donner", a expliqué la Canadienne, vainqueur de l'US Open 2019. "Car j'ai donné tout ce que j'avais aujourd'hui. C'est sans doute ça qui est le plus frustrant". La Tchèque Petra Kvitova, tête de série numéro 9 a subi le même sort, dominée en trois sets par la Roumaine Sorana Cirstea. Dominic Thiem, expéditif face à l'Allemand Köpfer (6-4, 6-0, 6-2), Aryna Sabalenka, Garbiñe Muguruza ou Felix Auger-Aliassime ont, eux, évité la sortie de route prématurée.