Djokovic met fin au rêve de Karatsev et se qualifie pour sa neuvième finale à Melbourne

Karatsev, qui n'avait jamais atteint le tour principal d'un Grand Chelem, a bien répondu au N.1 mondial en début de rencontre, mais "Nole" a rapidement pris le dessus, concluant le premier set en à peine 35 minutes. Solide au service (17 aces) et appliqué, le Serbe a su saisir les opportunités laissées par son adversaire (six balles de break sur sept converties et trois breaks blancs). Malgré un petit relâchement du N.1 mondial à la fin du deuxième set, qui a cédé son service et offert plusieurs chances au Russe de revenir à cinq jeux partout, Djokovic a largement dominé le qualifié de 27 ans, commettant peu de fautes (14 fautes directes).

Djokovic en route pour son neuvième titre à Melbourne

Joueur le moins bien classé à s'inviter en demi-finales du Majeur australien depuis trente ans, Karatsev a fait sensation lors de la quinzaine australienne, écartant notamment la tête de série n°8, Diego Schwartzman, et le jeune Felix Auger-Aliassime (N.20) avant de s'imposer en quarts face à un Dimitrov (N.18) touché au bas du dos. Malgré cette défaite dans le dernier carré, son parcours exceptionnel à Melbourne lui permettra de faire entrée dans le top 50, à la 42ème place mondiale, à l'issue du tournoi.

Novak Djokovic atteint pour la 28ème fois de sa carrière une finale en Grand Chelem. L'octuple vainqueur de l'Open d'Australie et tenant du titre n'a jamais perdu en finale à Melbourne. Dimanche, il sera donc en pleine confiance pour affronter Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas et tenter de décrocher son dix-huitième dans un Majeur.

