La tenante Sofia Kenin à la porte, petite frayeur pour Barty : ce qu'il faut retenir de la 4e journée

• Kenin n'y était pas, l'Open d'Australie perd sa tenante du titre

Une correction en règle. La jeune Américaine Sofia Kenin, qui s'était révélée en s'imposant en 2020 à Melbourne, a été sèchement expédiée au 2e tour ce jeudi par l'Estonienne Kaia Kanepi, en 1h05 (6-3, 6-2). Au premier tour, la N.4 mondiale n'avait pas vraiment brillé face à la wild-card Madison Inglis (133e). Contre Kanepi, coupeuse de têtes de série reconnue en Grand Chelem (désormais 7 victoires contre des Tops 10 mondiales en Majeur), Kenin est totalement passée à côté de son match. La finaliste de Roland-Garros 2020 a réussi autant de coups gagnants que son adversaire n'a signé d'aces (10).

A 22 ans, Kenin n'a pas fait de doutes sur sa faillite mentale durant la rencontre. "Je savais que je ne pouvais pas vraiment supporter la pression, a-t-elle expliqué, émue, en conférence de presse. Je ne suis évidemment pas habituée à cela, alors je devais juste comprendre comment jouer au niveau auquel j'ai joué auparavant. Parce qu'aujourd'hui et dans ce genre de matches, je n'y étais pas. Ma tête n'y était pas." Après Bianca Andreescu mercredi, les têtes continuent de tomber parmi les prétendantes au titre à Melbourne. Un tournoi dans lequel celles qui s'imposent ont du mal à être régulières après leur titre : depuis 2016, aucune tenante du titre n'a dépassé les 8e de finale.

• Cuisse bandée et passage à vide : Barty s'est fait un peu peur

La N.1 mondiale Ashleigh Barty, a évité le même sort en dominant sa compatriote Daria Gavrilova, bénéficiaire d'une invitation. Mais contre l'ancienne 20e joueuse au classement WTA, Barty a dû cravacher pour l'emporter 6-1, 7-6 (9/7). Impeccable dans la première manche, la vainqueur de Roland-Garros 2019 s'est ensuite effondrée au moment de conclure aisément la rencontre. Est-ce la faute à une cuisse gauche récalcitrante et bandée ? Menant 5-2 et servant deux fois pour le gain du match, elle a totalement perdu ses moyens sur son service, enchaînant les doubles fautes et les erreurs inhabituelles. Barty a finalement retrouvé le fil de son 2e tour dans les derniers jeux, effaçant deux balles de set de Gavrilova avant de conclure."Je me porte comme un charme. Le bandage n'est pas vraiment subtil, n'est-ce pas ?, s'est-elle amusée. Je n'ai pas joué beaucoup au tennis ces 12 derniers mois, donc c'est un peu normal d'avoir des hauts et des bas non seulement dans ma concentration mais aussi dans mon niveau de jeu", a expliqué Barty, restée près d'un an sans jouer pendant la pandémie de coronavirus. Au troisième tour, l'Australienne affrontera Ekaterina Alexandrova (N.32).

Elle pourra également se satisfaire de l'élimination de Kenin, qui figurait dans sa partie de tableau, dans laquelle une autre Américaine Jennifer Brady s'est signalée avec une victoire plus que convaincante sur sa compatriote Maddison Bengle, 6-1, 6-2 en 52 minutes. Karolina Pliskova (N.6), Belinda Bencic (N.11), Anett Kontaveit (N.21) ou encore Elise Mertens (N.18) sont aussi passées.

• Rublev sur sa lancée

Chez les hommes, les outsiders ont été au rendez-vous. Andrey Rublev et ses cinq titres l'an passé, a confirmé son statut de sérieux poil à gratter en battant le Brésilien Thiago Monteiro, 6-4, 6-4, 7-6. Entre l'ATP Cup et ce début d'Open d'Australie, Rublev n'a laissé en route qu'un seul set en six matches en 2021. "C'était un match physique et je suis vraiment heureux d'avoir pu gagner en deux sets", a déclaré le Russe, tête de série N.8. "Je me sens plutôt bien. Heureusement, je n'ai pas encore eu à jouer de longs matchs, et donc je me sens prêt pour le prochain tour", a-t-il ajouté. Il affrontera au 3e tour le vétéran espagnol Feliciano Lopez (39 ans), avant un possible affrontement avec Daniil Medvedev qui ferait déjà saliver en quart de finale.

Karen Khachanov a lui aussi passé sans souci le deuxième tour, vainqueur du Lituanien Ricardas Berankis en trois sets (6-2, 6-4, 6-4). Fin de parcours en revanche pour le jeune prodige du tennis espagnol Carlos Alcaraz, dominé par le Suédois Mikael Ymer en quatre sets.

Par Loris Belin et Louise Gerber