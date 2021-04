Masters 1000 : Nadal tranquille, Djokovic éliminé, Pouille et Zverev stoppés au 3e tour, Tsitsipas passe... Ce qu'il faut retenir de la 5e journée

A Monte-Carlo, Novak Djokovic et Lucas Pouille ont été éliminés, tandis que Stéfanos Tsitsipas et Rafael Nadal se qualifient pour les quarts de finale.

Le Masters 1000 de Monte-Carlo suit son cours en Principauté. Une journée pleine de surprises dans le vent de Monaco : Djokovic a vécu sa première défaite de l'année, Zverev a subi le même sort, alors que Tsitsipas et Nadal se sont imposés et poursuivent leur parcours, et le dernier Français en lice, Lucas Pouille, a été éliminé par Davidovitch Fokina.

• Djokovic sorti par Daniel Evans

Cinq années que Novak Djokovic n'a plus atteint les demi-finales à Monte-Carlo. Cette année, il ne rejoindra même pas les quarts. Le Serbe s'est fait éliminer par l'inattendu Daniel Evans, N.33 mondial, en à peine deux manches sur le score de 6-4, 5-7. Djokovic signe sa première défaite de l'année, et n'avait plus été battu aussi tôt dans un tournoi de cette importance depuis Indian Wells en... 2019. Dan Evans, quant à lui, bat pour la première fois un joueur du top 5 et retrouvera David Goffin (N.15) en quarts de finale. Un quart surprise puisque cela aurait pu être Djokovic-Zverev, et ce sera Evans-Goffin.

• Dernier Français en lice, Lucas Pouille est éliminé

Victime de blessures à répétition depuis 2019, et après une année blanche en 2020, Lucas Pouille a engrangé de la confiance lors de ses deux premiers tours à Monte-Carlo. Mais le nordiste s’est incliné ce jeudi 15 avril face à l’Espagnol Alejandro Davidovitch Fokina (2-6, 6-7) au troisième tour. Rapidement mené, Pouille pourra tout de même regretter ses deux balles de set non converties dans la deuxième manche à 6-5. Durant la rencontre, il a ressenti une gêne au niveau des cotes et a fait appel au médecin pour être soigné. Il était le dernier Français en lice.

Davidovich atteint pour la première fois, à 21 ans, les quarts de finale d'un Masters 1000. Il affrontera Stefanos Tsitsipas qui a écarté Cristian Garin, pour une place en demi-finales.

• Ça passe pour Tsitsipas

Le Grec, tête de série N.4 et demi-finaliste à Roland Garros, l’emporte face au Chilien Cristian Garin, spécialiste de la terre battue, en deux manches (6-3, 6-4). C’est la première fois en 3 participations que Tsitsipas se qualifie pour les quarts à Monte-Carlo.

• Zverev quitte le Rocher

Après avoir été battu dès le deuxième tour à Miami, le N.6 mondial Alexander Zverev n'est pas parvenu à l'emporter face à David Goffin. Le Belge, N.15 mondial, s’est imposé sur le score de 6-4, 7-6 (9/7) en 1h52 de jeu face à l’Allemand et rejoint les quarts de finale. Les quatre balles de set non converties durant le tie-break ne l'ont pas déstabilisé. Il affrontera Daniel Evans, vainqueur de Novak Djokovic, en quarts de finale.

♦ Nadal en promenade

Sur son rocher de Monte-Carlo où il s’est imposé à 11 reprises, Rafael Nadal n’a pas fait dans le détail, comme souvent, face à Grigor Dimitrov, une de ses victimes favorites (15 victoires en 16 confrontations). Le Majorquin a très facilement dominé le Bulgare (6/1 6/1), profitant notamment des 32 fautes directes de ce dernier, pour filer dans son 16e quart de finale en carrière au Masters 1000 de Monte-Carlo. Avec ses seulement deux petits jeux remportés, Dimitrov s’est vu, lui, infliger une de ses plus cinglantes défaites de sa carrière.



“C’est l’un de mes tournois favoris, a déclaré Rafael Nadal à la suite de sa victoire, c’est un beau succès aujourd’hui. C'est très dur de revenir sur le circuit mais je suis très concentré. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, je gagne, je fais très peu de fautes, je fais les choses dans l’ordre.”