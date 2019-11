Masters 1000 de Paris : Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent leur 7e Masters 1000

Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté en double le Masters 1000 de Paris-Bercy pour la première fois après leur échec en 2016. Les deux hommes détiennent désormais ensemble 7 titres en Masters 1000. De bon augure avant le Masters de Londres et la Coupe Davis avec l'équipe de France.

Cette fois c'est la bonne ! Après une défaite en finale devant le public parisien en 2016, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont remporté le Masters 1000 de Paris-Bercy face aux Russes Andrey Rublev et Karen Khachanov (6-4/6-1, en 1h02). Dominateur face à la doublette russe, Herbert-Mahut devient le troisième double 100% français à s'imposer sur le Masters parisien après Nicolas Ecudé et Fabrice Santoro en 2002, puis Arnaud Clément et Michael Llodra en 2006.

7e Masters 10000

Avec cette première victoire dans le tournoi Parisien, les deux hommes comptent désormais 7 titres en Masters 1000. Après avoir déjà remporté les quatre Grands Chelems en double, il ne manque plus que deux titres en Masters 1000 pour les deux joueurs tricolores : à Madrid et Shanghai.

Recomposé cet été, le binôme Herbert-Mahut retrouve le succès à quelques jours du Masters de Londres (10-18 novembre). Un titre qui leur a échappé de peu la saison dernière en manquant une balle de match. Mais ce 14e sacre est un point de départ pour le double français qui a un objectif bien précis : remporter l'or olympique pour garnir un peu plus leur magnifique palmarès.