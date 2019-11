Masters 1000 de Paris : Djokovic dispose facilement de Shapovalov et décroche un 5e titre à Bercy

Après sa défaite l’an dernier, Novak Djokovic n’a pas tremblé cette fois face au Canadien Denis Shapovalov en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy (6-3, 6-4 en 1h08 de jeu). Le Serbe remporte le tournoi parisien pour la 5e fois -record à Bercy- et se relance dans la course à la place de numéro un mondial avant le Masters de Londres.

Le gouffre était énorme ! Tant au palmarès que sur le terrain, l’écart entre Novak Djokovic et Denis Shapovalov s’est confirmé. Le Serbe, numéro 1 mondial, a dominé le 28e mondial en deux sets 6-3, 6-4 et 1h08 de jeu. Une cinquième couronne au Masters 1000 de Paris qui porte désormais son compteur à 77 titres en carrière, tout comme un certain John McEnroe.

Premier set éclair

Avant de débuter la rencontre Djokovic comptait pas moins de 33 titres en Masters 1000 alors que Shapovalov arrivait à ce stade de la compétition pour la première fois du haut de ses 33 victoires à ce niveau. Et le Canadien, impuissant, n’aura pas profité bien longtemps de sa première finale subissant plein fouet l’entame de match parfaite du Serbe : 3-0 en 8 minutes ! Derrière, l’homme aux 50 finales en Masters 1000 a déroulé son jeu sans concéder la moindre balle de break afin de conclure une première manche en 30 minutes.

S'il a tenté tant bien que mal de renverser la vapeur avec ses 11 aces (au total), Denis Shapovalov a eu beaucoup trop de déchet sur ses deuxièmes balles (3/17). Une aubaine pour un Novak Djokovic qui s'est contenté de dicter son jeu pour terminer le travail. Une seule balle de match et un jeu blanc ont donc suffi pour soulever ensuite son cinquième trophée de la saison, et égaler Dominic Thiem. Djoko se dirige désormais vers le Masters de Londres en pleine confiance.