Masters 1000 de Paris : Nadal bat Tsonga et se qualifie pour les demi-finales

Rafael Nadal a disposé de Jo-Wilfried Tsonga en quarts de finale du Masters 1000 de Bercy ce vendredi. D'abord accroché, l'Espagnol a accéléré dans la deuxième manche, tandis que Tsonga lâchait prise. Il l'a emporté en deux sets (7-6, 6-1). Jo-Wilfried Tsonga sort par la grande porte d'un tournoi où il aura accroché un Top 10, et atteint les quarts de finale pour la sixième fois. En demi-finales, Rafael Nadal affrontera Denis Shapovalov.

A quoi mesure-t-on la réussite d'un tournoi ? Sans doute à la différence entre les attentes en début de semaine et le résultat, quelques jours plus tard. Si on avait dit à Jo-Wilfried Tsonga, lundi, qu'il serait vendredi en quarts de finale face à Rafael Nadal après avoir battu le 8e joueur mondial au 2e tour, il aurait certainement signé sans hésiter. Alors ce vendredi, si à chaud, la défaite va faire mal, d'autant que le monstre Nadal n'a pas rugi aussi fort que d'habitude, il y aura sûrement de la déception.

En deux sets (7-6, 6-1), Jo-Wilfried Tsonga a laissé l'Espagnol filer en demi-finales sans vraiment l'inquiéter. Pourtant, à 6-6 dans le premier set, il faisait jeu égal. Nadal a pris le dessus à ce moment, et il n'a plus jamais lâché les rênes de ce match. La frustration sera donc là pour Tsonga, mais avec le recul, il pourra capitaliser sur son beau tournoi à Bercy pour mieux aborder la prochaine saison 2020. De son côté, Rafael Nadal n'est plus qu'à deux victoire d'un premier sacre au Masters 1000 de Paris.

Plus d'informations à suivre...