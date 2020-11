Masters 1000 de Paris-Bercy : Alexander Zverev écarte Rafael Nadal et rejoint Daniil Medvedev en finale

Impressionnant de maîtrise pendant un set et demi, Alexander Zverev a écarté Rafael Nadal samedi en demi-finale du Rolex Paris Masters (6-4, 7-5 en 1h39). Précis et appliqué, l’Allemand rallie pour la première fois la finale à Paris, où il affrontera un autre novice à ce stade, Daniil Medvedev, tombeur plus tôt de Milos Raonic.